पुणे : उच्च आणि श्रीमंत महिलांसोबत शारीरिक संबंध (Physical Relation with rich women) ठेवण्यासाठी पैशाची ऑफर (offers money for sex) देणारा एक फोन शिवाजीनगर भागातील एका महिलेला आल्याचा धक्कादायक प्रकार (Prostitution In Pune) शुक्रवारी दुपारी दीडच्या सुमारास घडला आहे. याप्रकरणी घाबरलेल्या महिलेने शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे (Woman complaint against obscene offer). फिर्यादी नंतर पोलिसांनी दोन अनोळखी महिलांवर कलम 509, 34 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

महिलेला अजब ऑफर : उच्च आणि श्रीमंत महिलांची ओळख करुन देऊ. त्या महिलांसोबत तुम्ही शारीरिक संबंध ठेवायचे. त्या बदल्यात तुम्हाला पैसे मिळतील अशी ऑफर त्या महिलेला देण्यात आली होती.





शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी पैशाची ऑफर : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला या शिवाजीनगर परिसरातील उच्चभ्रू सोसायटीत राहतात. शुक्रवारी फिर्यादी यांच्या मोबाईल फोनवर अनोळखी क्रमांकावरुन फोन आला. त्यावेळी फोन करणाऱ्या महिलेने फिर्यादी यांना ‘आम्हाला तुम्हाला घरकाम किंवा काही रोजगार द्यायचा आहे. आम्ही तुम्हाला समाजातील उच्च व श्रीमंत महिलांची ओळख करुन देऊ. तुम्हाला त्या महिलांसोबत शारीरिक संबंध ठेवायचे आहेत. त्या बदल्यात तुम्हाला पैसे मिळतील’ अशी ऑफर फोन करणाऱ्या महिलेने फिर्यादी यांना दिली. पुढील तपास महिला पोलीस उपनिरीक्षक जाधव करीत आहे.