बारामती - राज्यात दुसरा मोठा पक्ष हा राष्ट्रवादी ( second largest party in the state is the Nationalist Party ) आहे, शरद पवारांच्या ( Sharad Pawar ) नेतृत्वाखाली आम्ही सर्वजण काम करत आहे. आम्ही कुटुंब म्हणून काम करतो, त्यामुळे हे शक्य नाही राष्ट्रवादी अभेद्य ( Nationalists are invulnerable ) आहे. अभेद्यच राहील असे आमदार रोहित पवार म्हणाले आहे. बारामतीत प्रसार माध्यमांशी रोहित पवार ( MLA Rohit Pawar ) यांनी संवाद साधला.







राष्ट्रवादी अभेद्य - रोहित पवार पुढे म्हणाले, शिवसेना हा मोठा पक्ष होता, वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याच्यावर दबाव आणून वेगवेगळ्या प्रकारे राजकारण करून तो पक्ष फोडला गेला. त्याच्या मागे कोण होते हे खुद्द मुख्यमंत्री यांनी सांगितले आहे. अशा पद्धतीने जेव्हा मोठा पक्ष फुटतो तेव्हा उद्धव ठाकरे ताकद लावून निष्ठावंत कार्यकर्ते घेऊन पक्ष पुन्हा उभा राहील. फोडाफोडीच्या राजकारणात काहीना वाटत असेल की यश आले आहे. कदाचित त्यांच दुसरे टार्गेट राष्ट्रवादी असल्याचे सांगितले होते, कारण दुसरा मोठा पक्ष हा राष्ट्रवादी आहे, पण राष्ट्रवादी फोडणे शक्य नाही, शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे. आम्ही कुटुंब म्हणून काम करतो, त्यामुळे हे शक्य नाही राष्ट्रवादी अभेद्य आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, सरकार नक्कीच याबाबत सकारात्मक विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात गेल्या हंगामात तसाच शेतात ऊस उभा राहिला होता. उन्हाळ्यात ऊस कामगारांना ऊस तोडावा लागला आहे. विरोधक हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलत नसल्याचे पवार म्हणाले.







विरोधकांना विकासकामे करणे माहित नाही - माझ्या विरोधकांना विरोध करणे माहित आहे, विकासकामे करणे हे माहित नाही जनतेने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे. कारवाई करा असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देताना राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशा पद्धतीने पत्र दिले असते तर मी मान्य केले असते. की विरोध योग्य आहे. त्यांची सत्ता आली आहे, त्यामुळे ते सध्या हवेत आहेत. केवळ विरोधकांवर कारवाई व्हावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहे. ईडीची कारवाई राजकीय दृष्टीने नसावी अशीच आमची भावना असल्याचे पवार म्हणाले.