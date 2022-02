पुणे - शिरुरचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतीच्या पुढे घोडेस्वारी करण्याचा ( MP Amol Kolhe horseracing ) शब्द पाळला आहे. त्यांनी खेडमधील दावडी लिंबगाव येथे खंडोबाच्या मानाच्या घाटात घोडीवर स्वार होऊन घाट गाजवला ( Amol Kolhe horseracing in Khandoba Ghat ) आहे. यावेळी घाटात एकच जल्लोष होता.



सर्वोच्च न्यायालच्या अटी आणि शर्थीसह बैलगाडा शर्यतील परवानगी देण्यात ( bull cart permission by court ) आली. त्यानंतर, पुणे जिल्ह्यातील मावळ, खेड परिसरात जोरदार बैलगाडा शर्यती पार पडल्या आहेत. दरम्यान, घोडीवर बसायचे असेल तर लांडेवाडी घाटात या असा टोला शिवसनेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील ( MP Shivajirao Patil takes jibe at MP Kolhe ) यांनी खासदार अमोल कोल्हे यांना लगावला होता. त्यामुळे ते घोडीवर स्वार होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

खासदार अमोल कोल्हे यांनी जिंकली सर्वांची मने-

आज खेडमधील मानाच्या खंडोबा घाटात अमोल कोल्हे यांनी घोडीवर स्वार होऊन घाट गाजविला आहे. दोन्ही हात उंचावत त्यांनी सर्वांना अभिवादन केले. पण सर्वांची मने जिंकली आहेत. पहिल्या बारीत संसदेचे सत्र असल्याने पहिल्य घोडीवर बसू शकलो नाही, असे अमोल कोल्हे यांनी स्पष्ट केले आहे.

