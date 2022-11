पुणे: पुण्यातल्या आंबेगाव खुर्द येथील बेपत्ता असलेले, ई कचऱ्याचे ठेकेदार विजय सुनगार ( waste contractor Vijay Sungar) यांचा शोध पुणे-सातारा महामार्गावरील सारोळा येथील नीरा नदीपात्रामध्ये (search for contractor in Neera river basin) घेण्यात येत आहे. 16 डिसेंबरपासून विजय सुनगार हे बेपत्ता आहेत. घरी परत न आल्याने त्यांच्या नातेवाईकांनी पुण्याच्या भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात महिती दिली (rescue team searching for contractor dead body) होती. कंत्राटदाराने नदीपात्रात उडी घेतली असावी (missing contractor suspected jumped into river ) असा संशय व्यक्त केला जात आहे. Missing Contractor Search Pune, latest news from Pune, pune Crime

ठेकेदाराची कार पुलालगत आढळली- पोलिसांनी तपास सुरू केल्यानंतर त्यांची कार पुणे-सातारा महामार्गावरच्या सारोळे येथील पुलालगत आढळली. तर त्यांच्या चपला पुलावर आढळून आल्या आहेत.त्यामुळे त्यांनी नीरा नदी पात्रात उडी मारल्याचा संशय होत आहे. स्थानिक रेस्क्यू टीमच्या मार्फत निरा नदीत पात्रात त्यांच्या मृतदेहाचा शोध घेतला जात आहे.



मोबाईल बंद येत असल्याने ठेकेदाराची शोधाशोध - पुण्यातल्या जांभूळवाडी रोडवरील आंबेगाव खुर्द याठिकाणी विजय सुनगार हे कुटुंबीयांसोबत राहतात. बुधवारी 16 नोव्हेंबरला रात्री 8.30 सुमारास सुनगार हे कोणालाही काहीही न सांगता बेपत्ता झाले. रात्री 10 पर्यंत घरी न आल्याने आणि त्यांचा मोबाईल बंद येत असल्याने कुटुंबीयांनी शोधाशोध केली. मात्र ते न सापडल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी पुण्यातल्या भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली होती. त्यानंतर भारती पोलीसांकडून तपास सुरू करण्यात आला.

नदीपात्रात उडी घेतल्याची शक्यता - त्यांची कार पुणे-सातारा महामार्गावरील सारोळे येथील नीरा नदीवरच्या पुलालगत आढळली. तर त्यांच्या चपला पुलावर आढळून आल्या आहेत. त्यानंतर संबंधित ठेकेदारानी नीरा नदी पात्रात उडी मारली असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी स्थानिक रेस्क्यू टीमच्या मदतीने नीरा नदी पात्रात शोधकार्य सुरू केल आहे.