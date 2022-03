पुणे - पुण्यातील शिवसेनेचे उपनेते रघुनाथ कुचिक ( Shivsena Leader Raghunath Kuchik ) यांच्यावरती काही दिवसापूर्वी एका तरुणीने लग्नाचे आमिष दाखवत बलात्कार करत गर्भपात केल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये रघुनाथ कुचिक यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ( Fir Against Raghunath Kuchik in Shivajinagar Police Station ) त्यानंतर काही दिवसांनी त्या पीडित तरुणीने फेसबुक लाईव्ह करत आत्महत्या करण्याचा देखील प्रयत्न केला होता. या प्रकरणात भाजपनेत्या चित्रा वाघ ( Chitra Wagh on Raghunath Kuchik Case ) यांनी देखील कुचिक यांच्यावर आरोप केले होते. त्याचबरोबर पुणे पोलिसांवरदेखील वाघ यांनी आरोप केले होते. ( Chitra Wagh Alleged on Pune Police ) यावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ( MCW Rupali Chakankar on Chitra Wagh ) यांनी प्रतिक्रिया दिली.

माध्यमांशी बोलताना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर

राज्यातील पोलिसांना बदनाम करण्याचा कट काही लोकांनी हातात घेतला आहे. राज्यातील पोलीस हे सक्षमपणे काम करत आहे. पोलिसांवर टीका करताना विचार करावा. रघुनाथ कुचिक यांच्या प्रकरणात 3 ते 4 दिवसात दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल, असे यावेळी रुपाली चाकणकर म्हणाल्या. ( MCW Rupali Chakankar on Raghunath Kuchik Case ) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी आज पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयास भेट दिली. यावेळी पुणे पोलोसांच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या महिलांच्या विविध योजनांची माहिती घेतली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

कुचिक यांच्या मुलीचे देखील राज्य महिला आयोगाला पत्र -

शिवसेना नेते रघुनाथ कुचिक यांच्यावर आरोप करणाऱ्या पीडित महिलेने शनिवारी रात्री दीड वाजता राज्य महिला आयोगाला पत्र पाठवले असून पीडितेच्या पत्रानुसार त्या पिडीत मुलीची मेडिकल तपासणी व्हावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, पीडित महिलेच्या आधी रघुनाथ कुचिक यांच्या मुलीने राज्य महिला आयोगाकडे भाजप नेत्या चित्रा वाघ आणि पीडितेच्या विरोधात अर्ज दाखल केला आहे आणि यात पीडित मुलगी आणि चित्रा वाघ यांची नार्को चाचणी करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात पुणे पोलिसांना आम्ही तपास करण्याचे आदेश दिले असून अहवाल आल्यावर कारवाई होणार आहे, असेही यावेळी चाकणकर म्हणाल्या.

चौकशी केली जाणार -

राज्य कुटूंब कल्याण विभागाने जे किट आशा वर्कर्सना दिले आहेत त्याबाबत ज्या आक्षेपार्ह वस्तू देण्यात आल्या आहेत, त्याबाबत मला माहिती मिळाली आहे, त्याची चौकशी केली जाणार आहे, असंदेखील यावेळी चाकणकर म्हणाल्या.