चार तासानंतर आगीवर नियंत्रण : पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपळे सौदागर परिसरात असलेल्या रेनबो मॉलला भीषण आग लागली. ही घटना गुरुवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली असून चार तासानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन विभागाला यश आले आहे. मॉलच्या सर्व्हिस रुमध्ये शॉर्टसर्किटने आग लागल्याच प्राथमिक माहिती अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दिली आहे. वल्लभ नगर, राहटणी येथील सात बंब घटनास्थळी दाखल होत तब्बल चार तासांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे. काही जण धुरांच्या लोटांमुळे मॉलमध्ये अडकलेले होते. अशा व्यक्तींना रेस्क्यू करून अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुखरूप बाहेर काढले आहे. अशी माहिती अग्निशन दलाच्या जवानांनी दिली आहे.