अजित पवार माध्यमांशी बोलताना

बारामती (पुणे) : बारामतीत जनता दरबारानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, वास्तविक मी महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. त्यामुळे माझ्याकडून बोलताना चूक व्हायला नको होती. परंतु ओघात ती झाली (Wrong sentence of Ajit Pawar). त्याचे मोठे भांडवल करण्यात आले. बोलण्याच्या ओघात या गोष्ट अटी घडतात. मला लक्षात आल्यावर मी लागलीच चूक दुरुस्त करत दिलगिरी व्यक्त केली (Ajit Pawar Question To Media In Baramati). आपल्या मराठी संस्कृतीत वडीलधाऱ्यांनी आपल्याला जेथे चूक होते तेथे दिलगिरी व्यक्त करून पुढे जायची शिकवण दिली असल्याचे ते म्हणाले. (Latest news from Pune)





बारामती राष्ट्रवादीमय : नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणूकीतील विजयी सरपंच, सदस्यांची शनिवारी पवार यांना भेटण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. यानिमित्ताने शनिवारी बारामती राष्ट्रवादीमय झाल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी बारामती राष्ट्रवादीमय कधी नव्हती? असा प्रति प्रश्न केला. गावचे प्रथम नागरिक, सदस्य म्हणून गावाने निवडून दिलेले लोक मला भेटले. काही भगिनींना तर अतिशय तरुण वयात चांगल्या पदावर कामाची संधी मिळाली आहे. त्यांचे मी अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. नवीन सरपंच, सदस्यांची एक दिवसीय कार्यशाळा बारामतीत आयोजित करणार आहे. त्यात त्यांची कामे, कामासाठी कोणाकडे पाठपुरावा करावा आदींबाबतचे मार्गदर्शन करणार असल्याचे पवार म्हणाले.







नवीन कार्यकर्त्यांनी पुढे आले पाहिजे : नवीन लोकांच्या हातात गावचा कारभार गेला पाहिजे. बारामती तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणूकीचे चांगले निकाल लागले. तालुक्यात दोन्ही गट आमच्याच विचारांचे असतात. परंतु गटातटात आम्ही पडत नाही. जो गट निवडून येईल त्यांना मदत करायची गावच्या विकासाला हातभार लावायचा ही ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची शिकवण मी पुढे घेवून जात असल्याचे ते म्हणाले.

बारामतीत कबड्डी सामने : मिरजमध्ये आमदार गोपिचंद पडळकर यांच्या पुतण्याने हाॅटेल पाडले. तेथे शंभर जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, मला त्याबद्दल माहिती नाही. मी आज पहाटेपासून कामात आहे. मध्यंतरी अधिवेशनामुळे मला थोडे लक्ष देता आले नव्हते. बारामतीत ऑलिम्पिकच्या धर्तीवर कबड्डी सामने सुरु आहेत. तेथे मी वेळ दिला. मी माहिती घेवून यासंबंधी मत व्यक्त करेन.