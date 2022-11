पुणे : कोरेगाव पार्क परिसरातील गोळीबार (gang of rival gangsters gunfire in Koregaon) प्रकरणातील आरोपींना गुन्हे शाखा युनिट दोनच्या पथकाने 24 तासात अटक (Accused of firing arrested) केली आहे. सराईत गुन्हेगार यल्लापा कोळनट्टी याच्यावर प्रतिस्पर्धी टोळीतील पाच ते सात गुन्हेगारांनी गोळीबार करत हल्ला चढवला (gang of gangsters attacked) होता. याप्रकरणी तपास करत असताना नट्टा मोहन म्हस्के (32,रा.ताडीवाला रस्ता) आणि संतोष सिध्दार्थ चव्हाण (27, रा.तताडीवाला रस्ता) या दोघांना अटक करण्यात आली. Latest news from Pune, Pune Crime, Gunfire Accused Jailed





वाढदिवसाची पार्टी साजरी करून परतताना गोळीबार : जखमी यल्लापा याच्यासह प्रतिस्पर्धी टोळीतील सर्व गुन्हेगार सराईत आहेत. त्यांच्यावर खून, खूनाचा प्रयत्न असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यात एका तडीपार गुन्हेगाराचाही समावेश असून त्याचा शोध घेतला आहे. फिर्यादी हे त्यांचे मित्र नामे सागर कोळनट्टी, विवेक नवघरे, सागर गायकवाड, बबन इंगळे, मल्लेश कोळी, लॉरेन्स पिल्ले, गणेश पोळ, क्रीश सोनवणे यांचेसह त्यांचा मित्र रोहीत याचा गेरा लिजेंट प्रिमायसेस को-ऑप सोसायटीच्या ५ व्या मजल्यावरील हॉटेल रॉकवॉटर येथे वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते. पार्टी संपवून घरी जाण्यासाठी त्यांनी पार्क केलेल्या दुचाकी घेत असताना त्या ठिकाणी त्यांची वाट पहात असलेले आरोपी नामे सोन्या दोडमणी, नट्टी उर्फ रोहन निगडे, नितीन म्हस्के, धार आज्या व सोबतचे तीन ते चार लोक यांनी पूर्वीच्या भांडणाच्या कारणावरुन मित्र सागर कोळनट्टी याला प्रथम हाताने मारहाण करून नंतर आरोपी सोन्या दोडमणी याने त्याचेकडील कमरेला लावलेली बंदूक काढून त्यातून हवेत गोळीबार केला आहे.







दोन गुंडांना अटक : तसेच त्यांचेतील पिवळ्या रंगाचा शर्ट घातलेल्या व लांब केस असणाऱ्या इसमाने तेथील फुटपाथवर असलेल्या सिमेंटच्या प्लेवरब्लॉकने सागर कोनळट्टी याला खल्लास करु याला आज जिवंत सोडायचे नाही, असे बोलून जिवे ठार मारण्याच्या उद्देशाने ७ ते ८ वेळा त्याचे तोंडावर, कपाळावर व डोक्यावर जोराने मारहाण करुन गंभीर जखमी केले. फिर्यादी व त्यांचे मित्र बबन इंगळे, मल्लेश कोळी यांना हाताने लाथाबुक्यांनी मारहाण करुन जखमी करुन ते सर्वजण तेथून पळून गेले होते. यातील नट्टा मोहन म्हस्के (32,रा.ताडीवाला रस्ता) आणि संतोष सिध्दार्थ चव्हाण (27, रा.तताडीवाला रस्ता) या दोघांना अटक केली आहे.