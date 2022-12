पुणे: पीडितेवर वाघोली परिसरात असलेल्या एका सोसायटीत आणि कोंढवा परिसरात, आरोपी वडिलाने आपल्या अल्पवयीन मुलीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार (Father rapes daughter in Pune) केला. (Pune Crime) वडील लैंगिक अत्याचार (Sexual assault on daughter) करत असताना, आईचा मित्र हा रोज घरी येऊन पीडित तरुणीला अश्लील बोलून तिच्याशी लगट होण्याचा प्रयत्न करत तिला मानसिक त्रास देऊ लागला होता. (Abuse of victim girl) या सर्व त्रासाला कंटाळून पीडित तरुणीने पुण्यातील कोंढवा पोलिसात या तिघांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. (Latest news from Pune)





कुटुंब मुळचे ओडिसा राज्यातील : ओडिसा राज्यातील हे कुटुंब असून शारीरिक हव्यासापोटी या व्यक्तीने नात्याची सुद्धा तमा बाळगता स्वतःच्या मुलीवरच लैंगिक अत्याचार केले. त्याला अत्याचार करतेवेळी त्याला त्याची आई आणि तिचा मित्र मदत करत होता. आईचा मित्र असलेला सुद्धा तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करून जवळच निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता.

तिन्ही आरोपींना अटक : पोलिसांनी पोक्सो या कलमासह इतर गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून तपासासाठी हा गुन्हा लोणीकंद पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. तिन्ही आरोपींना लोणीकंद पोलिसांनी अटक केली असून सध्या ते पोलीस कोठडीमध्ये आहेत.