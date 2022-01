पुणे:- राज्यातील सर्व शाळा (All schools in the state) सोमवारपासून सुरू होत आहेत. फक्त पुणे जिल्ह्यातील शाळा अजून एक आठवडा बंद ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील शाळांबाबत पुढच्या आठवड्यात निर्णय घेण्यात येईल (Decision regarding schools in the district next week) अशी माहिती पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.त्यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील कोरोना आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या नंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. पुणे शहरातील जलतरण तलाव सुरु करण्याचा निर्णय पालकमंत्री कोरोना संसर्ग आढावा बैठकीत घेण्यात आला. दोन डोस घेतलेले नागरिक आणि स्पर्धांसाठी तयारी करणारे खेळाडू यांनाच जलतरण तलावात प्रवेश असणार आहे. तसेच पुणे मनपा हद्दीतील उद्याने सकाळच्या सत्रात सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या पालकमंत्री कोरोना संसर्ग आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे. याबाबतचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल असेही त्यांनी सांगितली.