मुक्ता टिळक यांचे पार्थिव

पुणे मुक्ता टिळक यांचे पार्थिव केसरी वाड्यात अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार ( Mukta Tilak Dead Body Kept In Kesari Wada ) आहे. गेल्याकाही वर्षांपासून त्या कर्करोगाशी ( Mukta Tilak passed Away due to Cancer ) झूंज देत होत्या, अखेर काल वयाच्या 57 व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. मुक्ता टिळक यांचे दीर्घ आजाराने गुरुवारी निधन झाले.

मुक्ता टिळक यांचे पार्थिव

बुधवारी निधन : बुधवारी दुपारी ३.३० वा दुखःद निधन झाले. आता त्यांचे पार्थिव केसरी वाड्यात दाखल ( Mukta Tilak Funeral ) झाले. सकाळी 9 ते 11 वाजेपर्यंत केसरी वाड्यात पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन हे केसरीवाडा येथे अंत्यदर्शनासाठी येणार असून सकाळी अंत्यदर्शनसाठी ९.०० ते ११.०० केसरी वाडा राहत्याघरी ठेवण्यात येईल. अंत्यविधी वैकुंठ स्मशामभुमी येथे ११.०० नंतर करण्यात येतील.

मतदानाचा अधिकारही बजावला : यंदाची राज्यसभेची निवडणूक अटीतटीची झाली. पुण्यातील कसबा पेठ मतदारसंघाच्या आमदार मुक्ता टिळक ( Mukta Tilak MLA of Kasba Peth constituency ) या कॅन्सरशी झुंज देत असताना राज्यसभेच्या निवडणूका पार पडल्या. आपापल्या आमदारांना मतदाराचा हक्क बजावण्यासाठी सर्वच पक्षांनी व्हीप जाहीर केला होता. त्यामुळे मुक्ता टिळक देखील विधानभवनात अँब्युलन्सने दाखल झाल्या. शिवाय आपला मतदानाचा अधिकारही बजावला होता.

लोकमान्य टिळकांच्या घराण्याचा वारसा : 1992 पासून नगरसेवक असलेल्या मुक्ताताईंना पुण्याच्या प्रश्नांची चांगली जाण होती. पुण्याच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतीक जीवनाशी एकरुप झालेलं त्यांचं व्यक्तिमत्वं होतं. लोकमान्य टिळकांच्या घराण्याचा वारसा त्यांनी यशस्वीपणे जपला. आमदार म्हणून 2019 मध्ये त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या होत्या. मुक्ताताईंच्या निधनानं एक चांगला लोकप्रतिनिधी आपण गमावले आहे. पुण्याच्या विकासात त्यांचे योगदान मोलाचे आहे.