मुंबई : पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे माजी अध्यक्ष आणि चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे ( Laxman Jagtap Passed Away ) आज मंगळवारी प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. मागील अनेक महिन्यापासून ते आजारी होते. पुण्यातील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर ( Laxman Jagtap Passed Away in Pune ) उपचार सुरू होते.

भाजपाचे पिंपरी-चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप ( MLA Laxman Jagtap ) हे आजारी असून सुद्धा आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी 20 जून 2022 रोजी विधान भवनात पोहचले. पुण्यातील ज्युपिटर हॉस्पिटल येथून ॲम्बुलन्समधून त्यांनी थेट विधान भवन ( Vidhan Bhavan ) गाठले होते. वास्तविक मागील १० तारखेला झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी सुद्धा ते ॲम्बुलन्समधून विधान भवनात मतदानासाठी आले होते. 20 जूनला सकाळी साडेदहा वाजता पुण्याहून ते मतदानासाठी निघाले व दुपारी सव्वा दोन वाजता ते विधान भवनात दाखल झाले.

'पक्षावर असलेली एकनिष्ठा व त्यांची जिद्द' : विधान भवनात आल्यानंतर विरोधीपक्ष नेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचबरोबर गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर या भाजपाच्या सर्व नेत्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. मतदानाला येऊ नका, असे लक्ष्मण जगताप यांना सांगितले होते. पण तरीसुद्धा पक्षावर असलेली एकनिष्ठा व त्यांची जिद्द या कारणासाठी ते मतदानाला हजर झाले, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.