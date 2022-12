पुणे: पुण्यातील विशेष न्यायालयाने एका 46 वर्षीय व्यक्तीला दहशतवादी गटाचा सदस्य आणि नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभाग यासह वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी ८ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

विशेष न्यायालयाच्या अध्यक्षतेखालील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर नावंदर यांनी अरुण भेलके याला बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) 1967 च्या कलम 20 आणि 38 (punishment for being a member of a terrorist gang or organization) आणि संबंधित तरतुदींनुसार दोषी ठरवले. भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि ५ ते ८ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

सर्व शिक्षा एकाच वेळी चालतील, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. 2014 मध्ये, महाराष्ट्र एटीएसने भेलके आणि त्यांची पत्नी कांचन ननावरे यांना अटक केली होती, जे माओवाद्यांशी संबंधित गोल्डन कॉरिडॉर समितीचे सक्रिय सदस्य होते, त्यांना सशस्त्र चळवळीसाठी झोपडपट्ट्यांमधून तरुणांना भरती करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आणि नक्षलवादी कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

ननावरे यांचे मात्र जानेवारी २०२१ मध्ये पुण्यातील ससून जनरल हॉस्पिटलमध्ये हृदयविकारामुळे निधन झाले. विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) उज्ज्वला पवार यांनी सांगितले की, खटल्यादरम्यान काही आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांसह एकूण 22 साक्षीदार तपासण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने भेलके यांना त्याच्या शिक्षेबद्दल विचारले असता, त्याने यापुढे सामान्य जीवन जगण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मला नक्षलवाद्यांचे जीवन जगायचे नाही. तर सामान्य जीवन जगायचे आहे, असे सांगून त्याने न्यायाधीशांच्या मनात सहानुभूती निर्माण केली. त्यानंतर न्यायालयाने संयत भूमिका घेतली आणि मध्यम शिक्षेचा आदेश दिला, असे पवार यांनी सांगितले आहे.