पालघर : पालघर जिल्ह्यामध्ये एक हजाराहून अधिक मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेल्याची धक्कादायक ( children out of education in Palghar district ) माहिती समोर आली आहे. हे विद्यार्थी सहा ते चौदा वयोगटातील असून यातील काही जण शाळेत दाखल झालेलेच नाहीत. तर काहीजण एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ गैरहजर आहेत. यापैकी दहा विद्यार्थी बालमजूर ( child labour ) म्हणून कार्यरत असल्याची माहिती ही समोर आली ( Child Labor in Palghar District ) आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आदिवासी कुटुंबातील ( Tribal children out of school in Palghar district ) आहेत.

पालघर जिल्ह्यात एक हजार मुले शाळाबाह्य

शिक्षण विभागाची माहिती - जिल्हा परिषद सदस्य काशिनाथ चौधरी यांनी सर्वसाधारण सभेत माहिती मागितल्यानंतर ही आकडेवारी शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या एका शोध मोहिमेअंतर्गत ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हे विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असले तरी कुटुंबांच्या स्थलांतरामुळे व इतर कारणामुळे ते शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर राहिले आहेत. शिक्षण विभागाने दिलेली माहिती ही एक हजार मुलांची असली तरी जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांची संख्या त्याहून अधिक आहे. ही आकडेवारी लपवली जात असल्याचे आरोप चौधरी यांनी केले आहेत.





मुलीच्या आरोग्याच्या समस्या - एक हजारापेक्षा जास्त मुले-मुली शाळाबाह्य असल्याने शिक्षण विभाग नेमके करते तरी काय असा खडा सवालच उपस्थित झाला आहे. त्यातच पालघर जिल्ह्यात आठवी उत्तीर्ण होऊन नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्याने ते ही शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशावेळी मजुरी, नोकरी करून ते कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावत आहेत. तर काही मुलींची चक्क लग्न झाल्याचा दावा केला जात आहे. शिक्षण अभावी अल्पवयात लग्न झाल्याने मुलीच्या आरोग्याच्या समस्या उदभवतात, त्यातून कुपोषणासारखा आजार फोफावत आहे.

सर्वाधिक शाळाबाह्य विद्यार्थी डहाणू तालुक्यात - जिल्ह्यात सर्वाधिक शाळाबाह्य विद्यार्थी डहाणू तालुक्यात असल्याचा दावा चौधरी यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. त्यांनी काही कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्यानंतर ही सत्य परिस्थिती पुराव्यानिशी समोर आली असे त्यांनी निदर्शनास आणले. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. पाचशे मुली तर पाचशे सहा मुले शाळाबाह्य आहेत. बहुतांश मुलामुलींना शाळेत दाखल केल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला असला तरी त्याचे खंडन केले जात आहे. शिक्षण विभागाचा कारभार या आकडेवारीत दिसून येत आहे. शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी असलेली ही आदिवासी पिढीच नष्ट होत असल्याची सडकून टीका सभेत केली गेली.







शिक्षणाधिकाऱ्यांचे मौन - आठवी उत्तीर्ण होऊन नववीच्या वर्गाअभावी विद्यार्थाना प्रवेश घेता येत नव्हता. त्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांना नववी, दहावीचे वर्ग संलग्न करण्यात आले आहेत. मात्र आठवी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थी वर्गाची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नववी दहावीचे वर्ग त्या तुलनेत कमी पडू लागले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठवी व नववीनंतर प्रवेशासाठी संघर्ष करावा लागतो. एखाद्या ओळखीने इतर शाळेत प्रवेश घेण्याची वेळ येते. मात्र ओळख नसलेल्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना अशा स्थितीत शाळाबाह्य राहावे लागते व हीच खरी वस्तुस्थिती असल्याचे काशिनाथ चौधरी यांनी पुराव्यानिशी दाखवून दिले. यावर संपूर्ण सभागृहाने, शिक्षणाधिकारी यांनी मौन पाळले.





२०२१ मधील शाळाबाह्य सर्वेक्षणामध्ये राज्यात नाशिक, पुणे जिल्ह्यापाठोपाठ पालघरमध्ये 38 शाळाबाह्य मुले बालकामगार असल्याचे वास्तव उघड झाले होते. त्यांचे पुढे काय झाले हे समजलेले नाहीत. यावर्षी त्यात आणखीन १० जणांची भर पडली आहे. गेल्या वर्षीच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यात 2 हजार 285 शाळाबाह्य मुले असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले होते. मात्र सर्वेक्षण करताना एकाच विद्यार्थ्यांच्या दुबार नोंदी, तांत्रिक अडचणी यामुळे हा आकडा चुकीचा असून प्रत्यक्षात 1705 विद्यार्थी शाळाबाह्य असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले होते. पालघर जिल्ह्यात गाव, तालुका, जिल्हा सोडून स्थलांतर झालेले तीन हजार 865 मुले असून 1672 मुले स्थलांतर होऊन आलेली आहेत. गेल्यावर्षीचा शिक्षण विभागाचा हा आकडा आहे. मात्र ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत की नाही याचा शोध शिक्षण विभागाने लावलेला दिसत नाही.





शाळाबाह्य मुलामुलींचा तक्ता (६ ते १४ वर्षे)