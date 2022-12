पालघर : पालघर जिल्ह्यातील सफाळे पश्चिमेकडील विराथन बुद्रुक येथील चाफेवाडी गावाशेजारी असलेली अंगणवाडी वाहतुकीच्या मुख्य रस्त्याच्या कडेला बांधण्यात आली आहे. या अंगणवाडीला कोणतीच संरक्षण भिंत देखील नाही. तसेच पावसाळ्यात या अंगणवाडीत पाणी शिरून लहान मुलांना पाण्यातून वाट काढत शाळेत जावे लागते. काही महिन्यापूर्वी या अंगणवाडीच्या छतावरील स्लॅब कोसळून पडला होता. तर अर्धवट पडलेल्या स्लॅबचा उरलेला भाग केव्हाही कोसळून जीवित हानी होऊ शकते. असे असताना देखील या गावातील ग्रामपंचायत, सरपंच, राजकीय व्यक्ती कोणीच लक्ष देत नसल्याचे पालकवर्गातून बोलले जाते. (Anganwadi slab will be collapses at virathan Budruk)