पालघर : नालासोपारा परिसरात एका विवाहीत तरुणीवर तिच्या पतीने आणि प्रियकराने अॅसीड हल्ला ( Acid attack by husband and lover ) करून तिला विद्रुप करण्याचा पर्यत्न ( Trying to disfigure her ) केला आहे. यात तरुणीचा चेहरा आणि हात भाजला असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या संर्दभात पेल्हार पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला असून फरार पती आणि प्रियकरांचा शोध घेत आहेत.





अंगावर अॉसिड फेकून गेले पळून : नालासोपारा पुर्व वाकणपाडा येथे राहणाऱ्या विवाहित महिलेचा तौफीक इद्रासी बरोबर विवाह झाला होता. पण तौफिक तिला मारहाण करत असल्याने तिने त्याला सोडून दिले. याच परिसरात राहणाऱ्या कामरान अन्सारी याच्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहत होती. पण कामरानने सुद्धा लग्नाला नकार दिल्याने तिने त्याला सुद्धा सोडून दिले. यानंतर ती नालासोपारा येथील कमाल खान याच्या जोडीला राहत होती. ही माहिती पती तौफिक आणि प्रियकर कामरान याला समजताच दोघांनी तिच्या सोबत भांडण केले. पण करिष्माने दोघांनाही नकार दिला आणि कमाल बरोबर राहण्यास पसंती दर्शवली. यामुळे रागावलेल्या दोघांनी याचा बदला घेण्याचे ठरवत कट रचला आणि सोमवारी रात्री दोनच्या सुमारास कमाल आणि करिष्मा झोपले असताना खिडकीची काच उघडून दोघांच्या अंगावर अॅसिड फेकून पळून गेले. यात कमालही जखमी झाला आहे. त्यावर उपचार सुरू आहेत.





पती आणि प्रियकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल : पेल्हार पोलिसांनी पती तौफिक आणि प्रियकर कामरान यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यांचा शोध घेत असल्याची माहिती तपासिक अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोपान पाटील यांनी दिली आहे.