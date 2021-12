उस्मानाबाद : जिल्ह्यात सध्या कोरोना मोठ्या प्रमाणात आपले पाय पसरत आहे. जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचे 9 ( Nine Covid Active Patient in Osmanabad )सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यापैकी 4 रुग्ण हे ओमायक्रॉन बाधित ( Osmanabad four Omicron cases )आहे. परंतु या ओमायक्रॉन रुग्णामध्ये कोणतीही लक्षणे नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी दिलासादायक बातमी आहे. मात्र कळंब तालुक्यातील मोहा येथे ओमायक्रॉनचे आणखी 2 रुग्ण ( Two Omicron cases in Kalamb ) सापडल्याने धाकधूक वाढली आहे. गुरूवारी 1 हजार 556 नमुने तपासण्यात आले त्यात 2 नमुने पॉझिटिव्ह आल्याने हे प्रमाण 0.12 टक्के झाले आहे. शहरातील समता नगर येथील 32 वर्षीय पुरुष रुग्ण तर वाशी येथील 43 वर्षीय व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली आहे.



नागरिकांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक -



जिल्ह्यात आजवर 65 हजार 652 रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. त्यामुळे बरे होण्याचे प्रमाण 96.91 टक्के आहे. तर 67 हजार 739 पैकी 1 हजार 507 रुग्णांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. तसेच मृत्यूचे प्रमाण हे 2.22 टक्के इतके आहे. जिल्ह्यात 1507 मृत्यू ( 1507 Deaths in Osmanabad )झाला असून त्यापैकी 360 मृत्यू हे जिल्ह्याबाहेर उपचार घेत असताना झाले आहेत. तसेच 107 जणांचा मृत्यू हा दुर्धर आजार असल्याने झाला आहे. तर पोस्ट कोविडमुळे 108 रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे नागरिकांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे.



