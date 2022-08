उस्मानाबाद तुळजापूर येथील सिंदफळ गावात ६ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार minor girl rape केल्याची घटना Six Year Old Girl Raped In Tuljapur घडली. आरोपीने rape in Tuljapur बलात्कार करुन मुलीच्या गुप्तांगावर वार केले. मुलीवर तुळजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मुलीची प्रकृती चिंताजनक आहे .या प्रकरणी गावकऱ्यांनी एका आरोपीला पकडुन पोलीसांच्या Tuljapur Police ताब्यात दिले असुन त्याला अटक करण्यात आली आहे.





एक लहान मुलगी घराच्या पाठीमागे खेळण्यास गेली होती. आरोपीने तिला शेजारील शेतात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. मुलीच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकुन काही महीला शेतात गेल्यावर आरोपी दुष्कृत्य करताना दिसला. यावेळी आरोपीला पकडून चोप देण्यात आला. तुळजापूर पोलीसांत पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करीत आहेत. Tuljapur Crime





शाळेत गेले असते तर असे झाले नसते, असे वक्तव्य त्या मुलीने हुंदके देत केले. यावेळी उपस्थित महीलांना अश्रू अनावर झाले. six-year-old girl was raped in Tuljapur stabbed in the private parts girl condition is critical accused is under arrest

