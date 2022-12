नाशिक - वणी-दिंडोरी रस्त्यावरील ( Water Came Out From Trees ) ओझरखेड कॉलनीच्या बस स्थानकाजवळील गुलमोहराच्या झाडातून अचानक पाणी येऊ लागले होते. परिसरातील नागरिकांना याची माहिती मिळताच मोठ्या प्रमाणात झाडातून वाहणारे पाणी पाहण्यासाठी लोकांनी गर्दी ( Water Came Out From Trees In Nashik ) केली होती. अनेक लोक मनोभावे पाणी निघणाऱ्या झाडाचे दर्शन घेत होते. तर काही लोक पाणी बाटल्यांमध्ये भरत होते. दुपारनंतर लाईट गेल्याने ओझरखेड धरणावरील शेतीसाठी ( The Truth has Revealed ) पाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन बंद झाल्याने झाडातील पाणी ( Water Came Out From Trees ) आपोआप थांबले. अखेर सोशल मीडियावरील हे सत्य उघड झाले आहे.

झाडातून झरा निघत असल्याने नागरिकांची पाण्यासाठी गर्दी

पाईपलाईन फुटल्याने निघत होते पाणी झाडाच्या खालून ओझरखेड धरण ते लखमापूर शेतीसाठी पाईपलाईनद्वारे पाणी जात होते. त्यातील एक पाईपलाईन ( Water Came Out From Trees In Nashik ) फुटल्याने व पाण्याचा वेग जास्त असल्याने गुलमोहराच्या ( The Truth has Revealed ) पोकळ खोडातून पाणी पडत होते. तसेच पाणी पडत असलेल्या ठिकाणी छोटेसे पिंपळाचे झाड असल्याने लोकांना तो दैवी ( Water Came Out From Trees ) चमत्कार वाटला. मात्र, लाईट गेल्यानंतर हे पाणी कमी झाल्याने हा प्रकार नेमका कसा घडला, याबाबत स्पष्टता झाल्याने याबाबतच्या चर्चेला ब्रेक लागला आहे.

झाडातून वाहणारा झरा चर्चेचा विषय अलिकडच्या काळात काही विलक्षण घटना समोर आल्या की त्याची जोरदार चर्चा होत असते. तशीच काहीशी ही घटना असल्याने त्याचे फोटो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले. त्यामुळे ओझरखेड येथील झाडातून वाहणारा ( Water Came Out From Trees ) झरा चर्चेचा विषय ठरला होता. काही वर्षांपूर्वी झाडाच्या खालून पाईपलाइन करण्यात आली होती. त्यानंतर तिथे गुलमोहराचे झाड आपोआप उगवले होते. त्यानंतर त्याची वाढ होऊ लागली आणि थेट पाण्याच्या शोधत झाडाची मुळे पाईपलाइनमध्ये ( The Truth has Revealed ) गेली. त्यानंतर मुळांच्या सहायाने पाणी थेट झाडाच्या खोडातून बाहेर येऊ लागले. पाण्याचा दाब अधिक असला की झाडातून पाण्याचा झरा वाहत असल्याचे दृश्य निर्माण होत आहे.