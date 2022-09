नाशिक - रामदास कदम यांनी ( Former Minister Ramdas Kadam ) केलेल्या वक्तव्याचे राज्यभर पडसाद उमटतायत. अनेक ठिकाणी शिवसैनिक त्यांचा पुतळा जाळत ( burnt statue of Ramdas Kadam in nashik ) आहेत. त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी पहायला ( Protest Against Ramdas Kadam ) मिळतेय.

प्रतिकात्मक पुतळा जाळला - माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे नाशिक शिवसेनेकडून दहन करण्यात आले. ठाकरे कुटुंबियांच्याविरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल नाशिकच्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना कार्यालयासमोर रामदास कदम यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी ( slogans against Ramdas Kadam ) देत त्यांच्या प्रतिकात्मक पुदळ्याचे दहन केले.

टीकेचे पडसाद नाशिकमध्ये - दापोली येथील एका कार्यक्रमात शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी ठाकरे कुटुंबियांवर केलेल्या टीकेचे पडसाद नाशिकमध्ये उमटलेत. नाशिकच्या शालिमार येथील जिल्हा मध्यवर्ती शिवसेना कार्यालयासमोर शिवसैनिकांनी रामदास कदम यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करत निषेध व्यक्त केला. त्यावेळी शिवसेना उपनेते सुनील बागुल, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, महानगर प्रमुख सुधाकर बडगुजर, माजी आमदार वसंत गीते, दत्ता गायकवाड, विलास शिंदे, शोभा मगर, सचिन बांडे, उमेश चव्हाण, योगेश गाडेकर अमोल सूर्यवंशी वैभव ठाकरे आदी उपस्थित होते.