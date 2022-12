अपघातग्रस्त कार

नाशिक - अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील उंटवाडीजवळ (Fake Money bag In An Accident Car ) एका भरधाव वेगात येणाऱ्या कारने ( Car Accident In Nashik ) तीन वाहनांना धडक दिली आहे. या वाहनात 500 आणि 2000 हजारांच्या नोटांनी भरलेली पैशांची बॅग ( Police found A Fake Money bag In Car ) आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मात्र तपासणीनंतर हे पैसे खेळण्यातील असल्याचे उघड झाल्याने पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.

उंटवाडी रस्त्यावर कारने दुचाकीला दिली धडक मिळालेली अधिक माहिती अशी की, उंटवाडी रस्त्यावर भरधाव वेगात येणाऱ्या (एमएच 01 एई 9810 ) या वाहनाने बुधवारी रात्री साडे अकरा वाजेच्या सुमारास दोन-तीन दुचाकींना जोरदार धडक (Fake Money bag In Car ) दिली. या घटनेत एक दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांचे गस्ती पथक घटनास्थळी ( Car Accident In Nashik ) दाखल झाले. यानंतर ही कार क्रेनच्या मदतीने अंबड पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आली. या गाडीच्या वाहन चालकाला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तपासणी दरम्यान या अपघातग्रस्त कारमध्ये कोट्यवधी रुपये आढळून आले. पोलिसांकडून तपासणी सुरू असताना वाहनातील मागच्या बाजूला असलेल्या सीटवर एका बॅगमध्ये ( Police found A Fake Money bag In Car ) ही रक्कम आढळून आली. यात 500 आणि 2000 हजार रूपयांच्या अनेक नोटा असल्याने पोलिसही चक्रावून गेले.

बघितले तर या नोटा खेळण्यातील अपघात ग्रस्त स्विफ्ट कारच्या ( Car Accident In Nashik ) मागच्या सीटवर पोलिसांना एक बॅग मिळून आली. यामध्ये 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटांचे बंडल होते. मात्र या नोटांची तपासणी केली असता मुलांच्या खेळण्यातल्या नोटा असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे गाडीत करोडो रुपयांनी भरलेली बँग सापडलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला.