नाशिक : विद्यार्थ्यांना करिअर विषयी मार्गदर्शन मिळावे यासाठी नाशिकच्या व्ही प्रोफेशनल्स या संस्थेतर्फे आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात करिअरबाबत मार्गदर्शनासाठी विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मान्यवरांनी सहभाग घेतला. (not afraid of leaving politics) याच कार्यक्रमात भाजपच्या पंकजा मुंडे यांची विलास बडे यांनी मुलाखत (Pankaja Munde interview Nashik) घेतली. यावेळी पंकजा मुंडे यांना त्यांचे वडील गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर पुढचे दशकभराचे राजकारण कसे बघता? असा प्रश्न विचारण्यात आला. (Exit of self esteem from politics) त्यावर पंकजा यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. (Latest news from Nashik)

पंकजा मुंडे मुलाखतील बोलताना

वाकणार नाही : यावेळी पंकजा मुंडे यांना पक्षाकडून विधान परिषद किंवा इतर ठिकाणी का संधी दिली जात नाही ? असा प्रश्न विचारला असता, त्यावर पंकजा यांनी उत्तर देणे टाळले. याचे उत्तर मी नाही देऊ शकत. मला संधी न देणारे याचे उत्तर देऊ शकतील असे पंकजा त्यांनी म्हणत प्रश्नाला बगल दिली. कुठलीही गोष्ट मिळवण्यासाठी आपण कुठल्याही क्षणी वाकणार नाही. वडिलांचा हा बाणा आजही आपल्यात कायम आहे. महाभारतातील भीष्म पितामह यांची भूमिका सध्या आपण वठवित आहोत.



कॉम्प्रोमाइज शक्य नाही : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदा मी आमदार झाल्यानंतर सुधीर गाडगीळ यांनी माझी मुलाखत घेतली होती. तेव्हा मी उत्तर दिले होते की, ज्या गोष्टी मनात बाळगून मी राजकारणात आलेय. त्या गोष्टी समाजासाठी करण्याची जर मला मुभा नसेल, तर कॉम्प्रोमाइजचे राजकारण करणे मला शक्य नाही, असे स्पष्ट विधान पंकजा यांनी केले. पंकजा यांना संकट आल्यावर काय करता ? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यावर त्यांनी उत्तर दिले. मी फार बोलत नाही. खूप झाले तर मी मित्र-मैत्रिणी यांच्याशी बोलते. माझे खूप मित्र आहेत. माधुरी मिसाळ यांना मी माझी मोठी बहीण मानते. त्यांनी खूप खूप मायेचा हात दिलाय असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. पंकजा मुंडे या काय बोलणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.

समृद्धी महमार्गामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार : समृद्धी महमार्गामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार समृद्धी महामार्गाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी गोपीनाथ मुंडेची जयंती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांची धावपळ असल्याने मी उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकले नव्हते. समृद्धी महामार्गाचे काम उत्तम झाले आहे. या महामार्गामुळे प्रवाशांचा मोठा वेळ वाचणार असल्याचेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.