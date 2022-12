मनमाड : नऊ वर्षांच्या बालकाच्या हत्येने मनमाड शहर हादरले ( Manmad City has been Shaken by Murder of Nine Year Boy ) असून, रेल्वे रुळाजवळ या बालकाचा मृतदेह आढळून ( Body of This Boy was Found Near Railway Track ) आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. लोकेश सोनवणे असे या बालकाचे नाव ( Manmad Child Murder Case ) आहे. तो इयत्ता 4 थी मध्ये शिकत होता.

मागील काही दिवसांपासून मुलगा बेपत्ता : बुधवारपासून लोकेश बेपत्ता होता. त्याच्या पालकाने पोलीस स्थानकात फिर्याद दिल्यानंतर पोलीस त्याचा शोध घेत होते. आज सायंकाळी या बालकाचा रेल्वे स्थानकापासून काही अंतरावर झुडपात मृतदेह सापडला. याची माहिती मिळताच शहर पोलीस, रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली असता त्यांना या ठिकाणी एक करवत पडलेली आढळून आली. त्यामुळे आरोपीने करवतीने लोकेशची हत्या केली असावी, असा अंदाज असून, आरोपी बाबत महत्वाचे धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आहे. याबाबत पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.