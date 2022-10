नाशिक - पौराणिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक शहर म्हणून नाशिक ओळखल ( religious and historical city Nashik ) जातं. गोदावरी तीरावर वसलेले नाशिक जगभरात प्रसिद्ध ( Nashik city on Godavari banks ) आहे. प्रभू राम चंद्राच्या चरण स्पर्शाने पावन झालेल्या नाशिकमध्ये श्री रामाचे अनेक पुरातन मंदिरे आहे. त्यांचा एक इतिहास आहे. नाशिक शहरात दररोज देशभरातून हजारो भाविक आणि पर्यटक भेट देण्यासाठी येत असतात. नाशिक शहराला धार्मिकतेसोबत निसर्गाचे देखील वरदान लाभलेले आहे. नाशिक शहरातील पंचवटी परिसरात श्रीराम यांनी वनवास काळात पत्नी सिता आणि भाऊ लक्ष्मणासोबत वास्तव्य केल्याचा रामायणात उल्लेख आहे.



नाशिक नावचा इतिहास - पूर्वी नाशिकला किष्किंधा नगरी म्हणून ओळखले ( Nashik known as Kishkindha ) जायचे. त्यानंतर या ठिकाणी आलेल्या मुघलानी या भागातील निसर्ग सुंदरता बघून गुलशनाबाद नाव दिले.अशात नाशिकच्या इतिहास सांगितले जाते की वनवास काळात प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण सीता माता पंचवटी परिसरात असताना लक्ष्मणाने रावणाची बहीण शूर्पणखा या राक्षसीनीचे नाक कापले होते. नाक कापल्यामुळे नासिका वरून नाशिक नाव पडले. असे जुने जाणकार ( laxman cut Shurpankha nose in Nashik ) सांगतात.









पंचवटी - 14 वर्षाच्या वनवास काळात नाशिकच्या पंचवटी परिसरात श्रीराम, सिता आणि लक्ष्मण यांनी वास्तव्य केल्याची आख्यायिका आहे. तसेच सीता मातेचे अपहरण ही रावणाने पंचवटी मधून केल्याचं म्हटलं जाते. रामांनी आपले वडील दशरथ यांच्या अस्ति विसर्जन गोदावरी नदीत केल्याने पंचवटीला विशेष महत्त्व आहे.





तपोवन-वनवास काळात प्रभू राम,सीता आणि लक्ष्मण यांनी बराच काळ तपोवन परिसरात वास्तव्य केल्याची आख्यायिका आहे. या ठिकाणी गोदावरी आणि कपिला नदीचा संगम होतो,तसेच इथं प्रभू राम याची कुटिया आहे. तसेच लक्ष्मणाने रावणाची बहीण शूर्पणखेचे नाक याच ठिकाणी कापले होते असं म्हटलं जाते.







श्री काळाराम मंदिर - पश्चिम भारतातील प्रभु रामचंद्राच्या सुंदर मंदिरांपैकी एक असे पंचवटी परीसरातील श्री काळाराम मंदिर आहे. 245 फुट लांब व 145 फुट रुंद मंदिर परिसराला 17 फुट उच दगडाची भिंत आहे. मंदिरात प्रभू रामचंद्र,सिता,लक्ष्मण यांच्या काळया पाषाणातील 2 फुट उंचीच्या मुर्त्या आहेत. चैत्र महिन्यात येथे रामनवमीचा उत्सव आयोजित करण्यात येतो.







कुंभमेळा - नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर मध्ये दर बारा वर्षांनी कुंभमेळा भरतो. जेव्हा गुरू आणि सूर्य सिंह राशीत प्रवेशतात आणि अमावास्या असते,तेव्हा गोदावरीच्या उगमस्थानावर त्र्यंबकेश्वर येथे हा मेळा भरतो. यावेळी जगभरातून लाखो भाविक स्नान करण्यासाठी येतात. अशाच प्रकारचे कुंभमेळे हरिद्वार,प्रयाग,उज्जैन येथेही भरतात.





सीतागुंफा - 14 वर्षाच्याववनवास काळात श्रीराम,सिता, लक्ष्मण या गुफेत राहिल्याची आख्यायिका आहे. तसेच या गुफेतच एक शिवलिंग आहे. जिथे सिता माता शंकराची उपासना करायची अशी म्हटले जाते. हे एक धार्मिक स्थळ असुन येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी असते.