नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मजुरी करणाऱ्या महिलेवर सहकारी हमालाने शौचालय परिसरात अत्याचार करण्याचा प्रयत्न (Attempt to molest woman labourer) केला. महिलेने नकार दिल्याने तिला मारहाण करत तिच्या कानाला चावा घेतल्याने कानाचा तुकडा पडल्याचा (beating woman and biting her ear) धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेनंतर संशयित हमाल पिंटू गौतम फरार झाला असून त्याच्या विरोधात पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Nashik Crime, latest news from Nashik





महिलेचा विनयभंग - पोलिसांना पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रार नुसार पंचवटी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महिला मजुरीचे काम करते. मध्यरात्री बाजार समितीमध्ये व्यापारांकडे भाजीपाला भरण्याचे काम आटपून शौचालयात जात असताना बाजारात हमाली करणारा ओळखीचा संशयित पिंटू गौतम याने तिचा अडवले. माझ्यासोबत चल असे त्याने म्हटले असता महिलेने त्याला नकार दिला. संशयिताला याचा राग आल्याने त्याने महिलेला अंगावर ओढून घेत विनयभंग केला. यानंतर शौचालयाच्या बाजूच्या जागेत खाली पडले.



महिलेच्या कानाचा तुकडाच पाडला- महिला ओरडू नये म्हणून संशयिताने हाताने तोंड दाबून ठेवत बळजबरी केली. महिलेने प्रतिकार करत त्याला लाथ मारली. अशात संशयिताने महिलेच्या कानाचा चावा घेतला. हा चावा इतका भयंकर होता की महिलेच्या कानाचा तुकडा पडला. महिलेने आरडाओरडा केल्याने संशयित तिथून पळून गेला. यानंतर परिसरातील नागरिकांनी महिलेला जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत पंचवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेनंतर संशयित फरार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे.



महिला असुरक्षित - बाजार समितीमध्ये रात्रीच्या वेळी परिसरातील बहुतांशी महिला मजुरीचे काम करतात. या महिलांना रात्रीच्या वेळी एकटे घरी जावे लागते. या घटनेमुळे मजूर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बाजार समिती याआधी देखील महिला विनयभंगाचे प्रकार घडल्याच समोर आले आहे.