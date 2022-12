व्हिडिओ

नाशिक - मित्राची हत्या करून अपघाताचा बनाव ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) करत त्याच्या नावावर असलेल्या चार करोड रुपयांच्या विमा पॉलिसीची ( Friend Murdered to Grab 4 Crore Insurance Money ) रक्कम हडप करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. ही घटना मुंबई नाका भागात उघडकीस आली होती. याच टोळीने एका वर्षांपूर्वी म्हसरूळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अज्ञात व्यक्तीचा अपघात करून त्याची हत्या केल्याचे उघड झाले आहे. मात्र,पोलिसांचा ससेमिरा चुकवून त्याला पॉलिसी धारक (Gang Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) दाखविण्यात अडचणी येत असल्याने त्यानंतर त्यांनी थेट आपल्याच मित्राची हत्या करत करोडो रुपयांची विम्याची रक्कम हडप केली होती. त्यामुळे या टोळीने अजून किती अपघाताचा बनाव करून हत्या केली आहे का याचा पोलीस शोध घेत आहेत.

पॉलिसीच्या रक्कमेसाठीच अपघाताचा बनाव रचून हत्या 2 सप्टेंबर 2021 रोजी रात्री इंदिरा नगर जॉगिंग ट्रॅक येथे रस्त्याच्या कडेला झाडीत एका व्यक्तीचा मृतदेह ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) आढळून आला होता. दुचाकी बाजुला पडलेली असल्याने पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा दाखल करत मृत अशोक रमेश भालेराव (वय 46 रा. देवळाली कॅम्प भगुर रोड)असल्याचे निष्पन्न केले होते. मात्र, मृत अशोक भालेराव ( Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) याच्या नावावर चार कोटीची विमा पॉलिसी असल्याने या पॉलिसीच्या रक्कमेसाठीच भालेराव याच्या अपघाताचा बनाव त्याच्याच साथीदारांनी रचून हत्या घडवून आल्याचे निष्पन्न झाले होते.

अज्ञात गुजराथी व्यक्तीच्या अंगावर गाडी चालवून त्याची हत्या केली या प्रकरणी पोलिसांनी संशयित आरोपी मंगेश बाबुराव सावकार, रजनी कृष्णदत्त, दीपक अशोक भारुडकर, प्रणव साळवी, योगेश साळवी, मृत अशोक सुरेश भालेराव या सर्वानी मिळून 26 जानेवारी 2021 रोजी रात्री अकरा वाजेपासून पहाटे चार वाजेपर्यंत गंगाघाट परिसरातील एका अज्ञात गुजराथी ( Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) व्यक्तीला दारू पाजली होती. त्याला लाल रंगाच्या स्कार्पिओ गाडीत टाकून पहाटे पावणे पाच वाजेच्या सुमारास आडगांव म्हसरूळ लिंक रोडवरील जगन्नाथ लॉन्सच्या पुढील हॉटेल रोहिणी ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) गार्डनजवळ गाडीतून रस्त्यावर टाकले. व त्यानंतर त्याच्या अंगावर गाडी चालवून त्याची हत्या केली. त्याबाबतची आरोपींनी कबुली दिली आहे. याबाबत म्हसरूळ पोलीस ठाण्यात संशयितांविरोधात खून, अपहरण, कट रचणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

असा फसला प्लॅन अशोक सुरेश भालेराव याच्या नावावर चार कोटींची विमा पोलीस काढण्यात आल्यानंतर या सर्व संशयितांनी ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) मिळून अज्ञात गुजराथी माणसाचा अपघाताचा बनाव करून हत्या केली. सर्व संशयितांना असे वाटले की, जिल्हा रुग्णालयात जाऊन आपणच नातेवाईक असल्याचे सांगून मृतदेह ताब्यात मिळेल. पुढील कागदोपत्री सोपस्कार पार पाडून विम्याची ( Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) रक्कम हडप करू. मात्र, अपघात झाल्यानंतर त्याची नोंद संबंधित पोलीस ठाण्यात केली जाते. शवविच्छेदन करून मृताची ओळख पटवून त्यांच्या नातेवाईकांचे जाब जबाब घेऊन त्यानंतर मृतदेह ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) ताब्यात देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. हीच प्रक्रिया आपल्या केलेल्या प्लॅनमध्ये आडकाठी ठरेल आणि आपण पकडले जाऊ या भीतीने त्यांनी मृतदेह ताब्यात न घेता जिल्हा रुग्णालयातून काढता पाय घेतला होता.

मित्राचा केला घात मिळलेल्या माहितीनुसार 2019 मध्ये मृत अशोक भालेराव संशयित मित्रांनी एकत्रित येत प्लॅन रचला. सुरवातीला अशोक भालेराव याचा चार कोटींचा ( Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) विमा उतरविण्यात आला. एका महिलेला या प्लॅनमध्ये सामील करत तिला रमेशची पत्नी दाखवण्यासाठी तिचे नाव सरकारी गॅजेटमध्ये नोंदवून तिला वारस ( Gang Crucial Murdered A Friend In Nashik ) म्हणून दाखवण्यात आले. यानंतर रमेश म्हणून एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला मारून त्याच्या नावाने विम्याची रक्कम ( Murdered A Friend To Grab 4 Crore Insurance Money ) लाटण्याचे ठरले होत. या नंतर रमेश हा काही वर्षे नाशिकच्या बाहेर जाणार होता. मात्र तीन वर्षे उलटून देखील प्लॅन सक्सेस होत नसल्याने इतर मित्रांनी एकत्र येत अशोकचाच खून करून अपघात दाखवत विम्याची चार कोटींची रक्कम लाटली होती.