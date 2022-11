नंदुरबार : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून चोरांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पोलिसांकडून ग्रस्त वाळवून देखील चोरटे जणू पोलिसांना आव्हानच देत असल्याचे दिसून आले आहे. शहादा शहरातील दीनदयाल नगरात राहणाऱ्या उपपोलीस निरीक्षकाच्या घरीच चोरट्यांनी डल्ला (theft at sub inspector house Nandurbar) मारला. यात रोख रकमेसह चक्क पोलिसाच्या पिस्तूलसह जिवंत काडतुसे लांबविल्याने ( pistol live cartridge cash looted) शहाद्यात खळबळ उडाली आहे. Latest news from Nandurbar, Nandurbar Crime

पोलिसाच्या घरीच चोराचा डल्ला

चोरट्यांची पोलिसांच्या घरी चोरी- शहादा शहरात गेल्या काही दिवसांपासून चोरीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. कधी दुचाकी लंपास तर कधी घरफोडी यामुळे शहादात चोरटे जणू सक्रिय झाले आहेत असे दिसून आले. सारंगखेडा पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक भगवान कोळी यांच्या शहादा येथील दिनदयाळ नगरमधल्या राहत्या घरातून अज्ञात चोरट्यांनी एक शासकीय सर्विस पिस्टलसह ३० जिवंत काडतुस यांसह एक लाख १२ हजार रुपये रोख तसेच ५० हजार रुपये किमतीचे दहा ग्रॅम वजनाची सोन्याची लगड असा एकूण एक लाख ६२ रुपयांचा ऐवज लंपास केले आहे.

चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल- भगवान कोळी हे पाच दिवस रजेवर होते. घरी परतल्यानंतर त्यांना हा प्रकार निदर्शनास आल्याने पिस्टल व जिवंत काडतुसे चोरी प्रकरणी अज्ञात चोरट्या विरोधात शहादा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.