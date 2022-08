नांदेड पाच वर्षांच्या आरोही या चिमुकलीचा मृतदेह Five Year Old Arohi Body नदीत आढळून आला. त्यामुळे नांदेडमध्ये एकच खळबळ Nanded has been Stir उडाली आहे. ही मुलगी गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता Arohi Missing For Last Four Days होती. अखेर या मुलीचाा मृतदेह हाती लागल्यानंतर तिच्या आईवडिलांना मोठा धक्काच बसला आहे. विशेष म्हणजे या मुलीचे आईवडील अंध असून, ते अत्यंत गरीब Arohi Parents Blind and Very Poor आहेत. आरोहीचे वडील रेल्वेत खाण्याचे साहित्य विकून उदरनिर्वाह करतात. 16 ऑगस्टपासून आरोही बेपत्ता होती. तिचा शोध सुरू होता.



पोलिसांत दिली होती तक्रार पोलिसांतही मुलगी हरवल्याची तक्रार तिच्या आई वडिलांनी दिली होती. शिवाजीनगर पोलीस स्थाानकात याबाबत तक्रार नोंदवण्यात आली होती. दरम्यान, आरोहीच्या वडिलांनी आपल्या मुलीचा खून करण्यात आल्याची भीती व्यक्त केली आहे. आरोपीने गैरकृत्य करून हत्या केली आहे का, याचाही तपास सुरू आहे. दरम्यान, आरोहीच्या वडिलांनी आपल्या भावावरच मुलीच्या हत्येचा आरोप केला आहे.





आरोहीच्या काकांनी रचले हत्याकांड 16 ऑगस्ट रोजी दुपारी आरोही बेपत्ता झाली होती. ज्या दिवशी आरोपी बेपत्ता झाला होता. त्याच दिवशी आरोही आणि तिची मैत्रिण घरातील पायऱ्याजवळ खेळत होत्या. यावेळी तिचा काकाही घरी आला होता. दरम्यान, दुपारी काका घरी जायला निघाला, तेव्हा तो बाहेर जाऊन फोनवर कुणाशीतरी बोलत राहिला होता, असे आरोहीचे वडील अंकुश हट्टेकर यांनी म्हटले आहे. तुझी आई झोपली का, असे आरोहीला काकाने विचाराले. इशारे करून तिला आपल्या जवळ बोलावले आणि तो तिला घेऊन गेला, असा आरोप अंकुश हट्टेकर यांनी केला आहे. आरोहीला घेऊन जाताना काकाला काही लोकांनी पाहिले असल्याचेही अंकुश हट्टेकर यांनी सांगितले आहे.





आईवडिलांना धक्का नांदेडच्या श्रावस्तीनगरमध्ये अंकुश आणि शीतल हट्टेकर हे दाम्पत्य राहते. आपली पाच वर्षांची मुलगी हरवल्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून ते अस्वस्थ होते. आता मुलीचा मृतदेहच घरी आल्याने या दाम्पत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मृलीचा मृतदेह पाहून तिच्या शीतल हट्टेकर यांनी केलेला आक्रोशही काळीज पिळवटून टाकणारा होता. वाजेगावजवळील पुलाखाली गोदावरी नदीपात्रात आरोहीचा मृतदेह आढळून आला. अज्ञात आरोपीने तिची हत्या करून मृतदेह नदीत फेकून दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तर आरोहीच्या वडिलांनी दिलेल्या धक्कादायक आरोपांमुळे आता आरोहीच्या मृत्यूबाबतचे गूढ अधिकच वाढले आहे. सध्या शिवाजीनगर पोलीस याप्रकरणी पुढील तपास करीत आहेत.





