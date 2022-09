नांदेड - मामाच्या मुलीसोबत लग्नाचे स्वप्न भंगले म्हणून नांदेडमध्ये भाच्याने मामाचा खून केल्याची घटना Nephew dream of marriage with uncle daughter broke घडलीये. या प्रकरणी आरोपीला मनाठा पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. अर्धापूर तालुक्यातील चाभरा येथे शुक्रवारी ही घटना घडली. रात्री घराबाहेर झोपलेले बालाजी दिगंबर काकडे यांचा कुऱ्हाडीने वार करून निर्घुण खून करण्यात Nephew killed Uncle by an ax आला.

पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल - याप्रकरणी हदगाव तालुक्यातील मनाठा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. गुप्त खबरीच्या मार्फत पोलिसांनी सदर प्रकरणी शोध मोहीम हाती घेतली.चाभरा येथील बालाजी काकडे यांच्या खून प्रकरणातील संशयित आरोपींना गुप्त खबरीमार्फत मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपी भाच्याने मामाचा खून केल्याचे कबूल केले आहे. चाभरा येथील बालाजी काकडे यांच्याकडे भाचा एकनाथ बंडू जाधव याने मुलीचा हात मागीतला होता. यावेळी तू काही काम करत नाहीस असे म्हणत मामाने एकनाथ या तरूणाला मुलगी देण्यास नकार killed Uncle because he refuse to marriage with daughter दिला. मामा मुलगी देत नसल्याने मामाबद्दल राग मनात ठेवून भाच्याने मामालाच संपविले.

नराधम भाच्याला अटक - सदर खून प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय चव्हाण आदींनी तपास घेऊन भाचा एकनाथ बंडू जाधव वय १९ वर्ष यास अटक केली. पोलिसांनी खाकीचा हात दाखवताच एकनाथ याने गुन्हा केला असल्याची कबुली दिली. असुन ५० तासांनी आरोपीस मनाठा पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.