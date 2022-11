नांदेड : देशात नेता हा समाज, धर्म, जाती वरून निर्माण होत आहे. समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढाकार घेत आहे. त्यामुळे जातीवाद वाढला आहे. येथील जाती व्यवस्था मोडीत काढल्याशिवाय भारत जोडला जाऊ शकत नाही. यासाठी देश एकसंघ ठेवण्यासाठी जाती जोडो अभियान राबविणे आवश्यक आहे ( not involve to break caste system), असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त ( Prakash Ambedkar not attending Bharat Jodo Yatra ) केले.

धम्म मेळाव्याचे आयोजन : पुढे बोलताना अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असमतेची मनुस्मृती जाळून क्रांती केली तेच पुन्हा एकदा करावे लागणार आहे. परंतू हे सत्ताधार्‍याकडून होतांना दिसत नाही. आरएसएस, भाजपवाल्यांनी देशात जातीवर आधारीत पुरोहित वर्गावर कायद्याने बंदी आणावी. हिंदू विश्‍व विद्यालय सुरू करून विद्यालयात डिग्री प्राप्त झालेल्यांनाच पूजा, अर्चना करायला परवानगी देणे आवश्यक आहे. समाजात व्यवस्थेमध्ये सुधारणा व्हायला पाहिजे. जोपर्यंत समाजात सुधारणा येणार नाही तोपर्यंत ज्या स्वातंत्र्य विरांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देवून एकता निर्माण केली ही एकता टिकविणे अवघड आहे. जातीय अंतासाठी समाज जोडण्याचे अभियान राबविणे आवश्यक ( need cast joint campaign ) आहे असे सांगत त्यांनी भाजप, आरएसएस, काँग्रेसचा आपल्या शब्दात खरपूस समाचार घेतला.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा देशाला तोडून पाहत असून येथील माणसाची डोकी भडकवण्याचा प्रयत्न चालविला जात आहे. मोहन भागवत हे हिंदू धर्माला वैदिक धर्माकडेे घेऊन जात असून सनातनी मानसिकता घडवून पाहत आहे. भारताला आफगनिस्तानला जोडणे म्हणजे बॉम्बब्लास्ट संस्कृती रूजविण्याचा प्रयत्न तर मोहन भागत करत नसावे, असा प्रश्‍न आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.





भारत जोडो यात्रा पाण्यावरचा बुडबुडा : राहूल गांधी हे भारत जोडो यात्रा काढत असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता. आम्ही सुध्दा लाँग मार्च काढला होता, चालताना काय त्रास होतो याची जाणीव आम्हाला असून यातून विधायक काम काय हे दिसत नाही. त्यामुळे भारत जोडो यात्रा पाण्यावरचा बुडबुडा ( Bharat Jodo Yatra water Bubble ) आहे. येथील भाजपचा भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याच काम करावे, केवळ पायी चालून उपयोग होणार नाही. भाजपने पामतेलात 45 हजार कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला, याची राहुल गांधी खडा सवाल केला, तर मोदी फळाफळा करायला लागतील. रज्यातील शेतकर्‍यांच्या विदारक परिस्थितीला येथील शेतकरीच जबाबदार असून शेतकर्‍यांनी जातीच्या सत्तेला महत्व दिल्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. शेटजी आणि भटजी हे मुदामहून ऊस असो किंवा कापूस यास भाव देत नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे, असे अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले.