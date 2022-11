नांदेड : शहरातील वजीराबद ते पक्की चाळ, उस्मानशाही मिल या रोडला 60 वर्षांपूर्वी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात आले ( Flag in hand to name road Babasaheb Ambedkar ) होते. मात्र महापालिकेने ते नाव बदलल्याने आंबेडकरी समाजात नाराजी पसरली आहे. आज पालकमंत्री गिरीश महाजन नांदेड दौऱ्यावर ( Girish Mahajan on Nanded tour ) होते. संबंधित रोडला पूर्ववत नाव द्यावे ही मागणी करीत आंबेडकरी नेते शाम निलंगेकर यांनी हातात झेंडा घेत महाजन यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवला आहे.

भारत जोडो यात्रा : कांग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या भारत जोडो यात्रेतून कांग्रेसला फायदा तर काही होणार नाही मात्र याचा उलट परिणाम होत असल्याची टीका मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलीय. उलट कांग्रेस आणि शिवसेने मागे कोण राहणार अशी स्पर्धा रंगल्याची मिस्कील टीका महाजन यांनी केली आहे.





गिरीश महाजन नांदेड दौऱ्यावर : कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस आणि शिवसेनेचे पक्ष सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे खळबळजनक वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. अशोक चव्हाण भाजपमध्ये जाणार का या प्रश्नावर बोलताना गिरीश महाजन यांनी चव्हाणांबाबती वक्तव्य टाळतं तीन ही पक्षावर निशाना साधला. महाजन आज नांदेडमध्ये बोलत ( Girish Mahajan convoy stopped ) होते.