नागपूर : नागपूर शहराला ड्रग्स मुक्त करण्याची मोहीम शहर पोलिसांनी हाती घेतली (Operation Narco Flash Out in Nagpur) आहे. त्याअंतर्गत शहरातील मेडिकल स्टोअरमधून अनेक प्रकारचे (शेड्युल) प्रतिबंधित औषधांची विक्री केली जाते. त्याचा उपयोग नशेखोरीसाठी सुरू आहे, ही बाब पोलिसांच्या निदर्शनात आली आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी शहर पोलिसांनी ड्रजिस्ट आणि केमिस्ट असोसिएशनची एक महत्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. ज्यामध्ये सर्वचं केमिस्ट शॉपमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाईल, त्यांचा परवाना देखील रद्द करण्याचा इशारा नागपूरचे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिला (installation of CCTV in medical stores mandatory) आहे.

अंमली पदार्थांच्या विरोधातील मोहीम : नशाखोरीसाठी काही औषधांचा सर्रास वापर होतो आहे. यामध्ये अल्प्राझोलम,अल्ट्राझोलन यासारख्या काही औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या 'प्रिस्क्रीप्शन' शिवाय करता येत नाही. मात्र अनेक ठिकाणी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय काही दुकानदार औषधांची विक्री उघडपणे करताना आढळून येत असल्याने पोलिसांनी ऑपरेशन नार्को फ्लॅश आउटच्या दुसऱ्या टप्यात मेडिकल स्टोअरकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यासंदर्भात पोलीस, विभागाने अन्न व औषधी प्रशासन, आरोग्य विभागासह प्रशासनातील विविध अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. अंमली पदार्थांच्या विरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात (second phase of Operation Narco Flash Out) आला.

प्रतिक्रिया देताना अमितेशकुमार शहर पोलीस आयुक्त



मेडिकलचा परवाना रद्द : 133 सीआरपीसीची ऑर्डर निर्गमित करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणीसाठी तीन दिवसांची वेळ देण्यात आली आहे. पोलिसांनी घालून दिलेले नियम पाळण्यात आले नाही, तर त्या मेडिकल स्टोअरचा परवाना रद्द करने आणि नो वर्क ऑर्डर देण्यात येईल. अशी माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली (CCTV in medical stores mandatory) आहे.





कुरिअर सर्व्हिसकडे विशेष लक्ष : ड्रग्स किंवा अमली पदार्थ कुरिअर किंवा इतर ट्रान्सपोर्टेशन मार्गाने ग्राहकांपर्यत पोहचवले जाते. ही सुद्धा बाब निदर्शनांस आली आहे. त्याकरिता पोस्ट ऑफिसचे अधिकारी आणि कुरियर कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली आणि त्यांना देखील सतर्कतेने काम करण्याची सूचना पोलिसांनी केली आहे.





नार्कोटिक्स सेल ऍक्टिव्ह : शहरात कोणकोणते मेजर सेलर्स आहेत, जे अशा प्रकारचे टॅबलेटचे विक्री करतात याकडे पोलिसांचे बारकाईने लक्ष ठेवत आहे. याशिवाय वेगवेगळे उपाययोजना करण्यात आले असून आम्ही प्रतीप्रत्येक पोलीस स्टेशनला नार्कोटिक्स सेल अँटीनार्कोटिक्स सेल स्थापना करण्यात आले आहे. एनडीपीएस क्राइम ब्रांच आहे, त्यांना पण ऍक्टिव्हेट करण्यात आले (CCTV in medical stores mandatory in Nagpur) आहे.