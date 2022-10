नागपूर : नागपूरसह विदर्भात पाच वर्षांखालील लहान मुलांच्या संपूर्ण शरीरावर काजण्यासदृश्य पुरळ येण्याचा आजार ( Rash in children under five years of age ) वाढतो आहे. १०० पैकी २५ ते ३० लहान मुलांमध्ये या आजाराचे लक्षण दिसत असल्याने पालकांसह बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मुलांच्या तळहातावर, तळपायावर,पाठीवर,पोटावर, तोंडाच्या आतील भागात ही पुरळ येत आहेत, त्यामुळे या आजरचे गांभीर्या वाढले आहे.

परतीच्या पावसाचा लपंडाव : परतीच्या पावसाचा लपंडाव सुरू असल्याने नागपुरात साथीचे आजार वाढू लागले ( Rash Disease in Nagpur ) आहेत. मध्यंतरी विदर्भात स्क्रब टायफसच्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होते ( Increase in number of scrub typhus patients ) आहे. मात्र तो आजार नियंत्रणात येताच आता लहान मुलांच्या संपूर्ण शरीरावर काजण्या सदृश्य पुरळ येत असल्याचे दिसत आहे. या आजाराची गंभीरता वाढली आहे. मात्र, या संदर्भात आरोग्य विभागाकडे अद्याप तरी या संदर्भात फारसी माहिती उपलब्ध नाही.

दर महिन्यात रूग्णांमध्ये वाढ : मुख्यतः पाच वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील मुलांमध्ये 'हॅन्ड फूट माऊथ' आजार बळावला आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला लहान मुलांमध्ये आजाराचे लक्षणं दिसून आली होती. त्यावेळी प्रत्येक १०० मुलांमागे ५ रुग्णांमध्ये लक्षण दिसत होती. मात्र आता प्रत्येक १०० मुलांमागे २५ ते ३० रुग्णांमध्ये लक्षण दिसत आहेत.

काळजी घेणे महत्वाचे : हा रोग संक्रमणाने होत आहे असे दिसून येत आहेत. ज्या रूग्णांना जास्त त्रास होत आहे, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते,त्यामुळे पालकांनी घाबरून जाऊ नये, योग्य काळजी घेणे गरजेचे आहे, शक्यतोवर सात ते दहा दिवस घराबाहेर जाणे टाळावे असा सल्ला बालरोग तज्ज्ञ डॉ अविनाश बानाईत यांनी दिला आहे.