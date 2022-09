नागपूर - नागपूरमध्ये कोंढाळीजवळील पेंढरी घाटात मोठा अपघात ( Accident at Pendhari Ghat nagpur ) झाला. खासगी बस उलटली असून त्यामध्ये १० ते १२ जण जखमी झाल्याची माहिती Passenger injured in the Accident आहे. या अपघातात महिला मोठया प्रमाणात जखमी झाल्या आहेत.

खासगी बसचा अपघात

जिवीतहानी नाही - अपघातात जखमी झालेल्या बहुतांश महिला त्रिमूर्ती नगर महिला मंडळाच्या आहेत. अशी माहिती पुढे येत आहे. सर्व जखमी महिलांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. वृत्त लिहिस्तोवर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले किंवा नाही याविषयी माहिती मिळू शकली नाही. सुदैवाने कोणतीही जिवीतहानी झाली No loss of life नाहीये.