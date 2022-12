नागपूर : आज देशात प्रथमच असे सरकार आहे, ज्याने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मानवी स्पर्श ( human touch to infrastructure projects ) दिला आहे. सर्वांगीण दृष्टी आणि दृष्टीकोन ठेवून पायाभूत सुविधांचा विकास करणे हे सरकारचे लक्ष आहे. आज उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा ( new direction for development of Maharashtra ) मिळेल. हे प्रकल्प राज्यातील पायाभूत सुविधांचे समग्र दर्शन देतात. महाराष्ट्र आणि केंद्रातील दुहेरी इंजिन सरकार किती वेगाने काम करत आहे याचा हा पुरावा आहे. मी तुम्हाला शॉर्टकट राजकारणाविरुद्ध चेतावणी देऊ इच्छितो. शॉर्टकटचा अवलंब करणारे राजकीय नेते देशाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. खोटी आश्वासने देऊन सत्ता मिळवण्याचे ध्येय ठेवणारे सरकार बनवू शकत नाहीत. मी त्यांना विकासाचे महत्त्व समजून घेण्याचे आवाहन करतो असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मिळणार चालना : समृद्धी महामार्ग, दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्ग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आदी पायभूत सुविधाच्या विकासामुळे राज्यातील विकासाला चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती अंतर्गत पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन समन्वित अंमलबजावणीच्या दृष्टीला समर्थन देत अजिंठा, एलोरा लेणी, शिर्डी, वेरूळ, लोणार इत्यादी पर्यटन स्थळांना समृद्ध करण्यास मदत मिळणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देण्यासाठी गेम चेंजर ठरणार आहे.

पंतप्रधान मोदी

एम्स नागपूर : देशभरातील आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या वचनबद्धतेला AIIMS नागपूरच्या समर्पणामुळे बळकटी मिळणार आहे. जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधानांनी ज्या रुग्णालयाची पायाभरणीही केली होती. त्या रुग्णालयाची स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. एम्स नागपूर, 1 हजार 575 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून विकसित केले जाणारे, अत्याधुनिक रुग्णालय आहे, ज्यामध्ये ओपीडी, आयपीडी, निदान सेवा, ऑपरेशन थिएटर्स आदी सुविधांचा समावेश आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व प्रमुख विशेष सुपरस्पेशालिटी विषयांचा समावेश असलेले 38 विभाग या रुग्णालयात आहेत. हे रुग्णालय महाराष्ट्राच्या विदर्भात आधुनिक आरोग्य सुविधाला बळकटी देणार आहे. गडचिरोली, गोंदिया मेळघाटच्या आदिवासी भागातील रुग्णासाठी नागपूर एम्स वरदान ठरणार आहे.