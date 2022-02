नागपूर: बोर्डाची परीक्षा ऑफलाइन घ्यावी या मागणीसाठी (For the demand that the board exam should not be taken offline) शहरात 31 जानेवारीला अचानक शाळकरी मुलांचा एक मोर्चा क्रीडा चौकातून मेडिकल चौकात पोहोचला. दरम्यान विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करत बसवर दगडफेक केल्याने एका बसची काच फुटली. तसेच चौकांत बेकायदेशीर रित्या झालेल्या गर्दीमुळे कायदा सुवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. हा सगळा प्रकार हिंदुस्थानी भाऊ म्हणजेच विकास पाठक याने समाज माध्यमावर केलेल्या चिथावणीखोर संदेशामुळे घडला. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत हिंदुस्थानी भाऊला सोमवारी रात्री अटक केली. त्यामुळे नागपूरत दाखल झालेल्या घटनेसाठी सुद्धा हिंदुस्थानी भाऊला जवाबदार धरत नागपूर पोलीस ताब्यात घेणार आहेत. यात मुंबई पोलिसांच्या प्राथमिक तपास आणि चौकशी नंतर पोलीस त्याला ताब्यात घेणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार (Commissioner of Police Amitesh Kumar) यांनी दिली आहे. अश्या चिथावणीखोर आवाहनाला कोणिही बळी पडू नये ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यास भविष्यात अडचणी निर्माण होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी या अफवाना बळी पडू नये असेच आवाहनही पोलीस विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.