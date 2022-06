नागपूर- पुन्हा एकदा नागपूर दुहेरी हत्याकांडाने हादरले आहे. दारूच्या नशेत जावायाने सासू साऱ्यांना कुऱ्हाडीने वार करत जीवानीशी ठार ( Killed with an ax ) केले आहे. एवढेच नव्हे तर पत्नी आणि मुलीलाही मारण्याचा प्रयत्न ( Man Attack On Wife And Daughter ) करण्यात आला होता. यात त्या दोघी बचावल्या असून, गंभीर रित्या जखमी झाल्यात. सध्या त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू ( Wife And Daughter In ICU ) आहेत.

नागपूरच्या एमआयडीसी पोलीस स्टेशन अंतर्गत अमर नगर परिसरात, रविवारी मध्यरात्री ही घटना घडली आहे. नरमू यादव असे आरोपीचे नाव आहे. त्याला एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली आहे. तर, भगवान रेवारे आणि पुष्पा रेवारे असे हत्या झालेल्या सासू सासऱ्यांचे नाव आहे. पत्नी कल्पना आणि मुलगी मुस्कान या दोघींचीही प्रकृती चिंताजनक असून रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात ( Wife And Daughter In ICU ) त्यांना दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे अमर नगर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

घटनेच्या आधी तीन-चार दिवसांपासून कुटुंबात वाद सुरू होते. याच वादाचे संतापात रूपांतर होऊन मध्य रात्री नरमू यादव याने दारूच्या नशेत असतांना पत्नीशी पुन्हा भांडण केले. हा वाद विकोपाला जाऊन त्याने दारूच्या नशेतच सासू सासऱ्यावर कुऱ्हाडीने वार करत हत्या ( Drunk man killed in Law Parents ) केली. याची माहिती एमआयडीसी पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी पोहोचून पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. या गुन्ह्यात आरोपी नरमू यादवला एमआयडीसी पोलिसांकडून अटक करण्लेयात आली आहे. पुढील तपास एमआयडीसी पोलीस करत आहेत.

