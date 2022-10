नागपूर - पालिका निवडणूकीचा ( Municipal elections ) विषय न्यायालयात सुरु आहे. जेव्हा न्यायालयाचा निर्णय होईल आणि ज्या मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाकडून येईल ( Municipal Elections as per guidelines of the Court ) त्यानुसार निवडणूक आयोग ( Election Commission ) निवडणुका घेईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी दिली आहे. ते नागपूर विमानतळावर पत्रकारांसोबत बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस

प्रतिज्ञापात्राची गरज नाही - पक्ष आणि चिन्हा बद्दलच्या वादात आयोगाकडे सुनावणी सुरु असतांना प्रतिज्ञापात्राची गरज नसते, त्यामुळे या संदर्भात कुठून बातम्या येतात हेच मला कळत नाही.





महाराष्ट्र दौरा करणार - मुख्यमंत्री आणि मी सोबत महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. काही ठिकाणीसोबत दौरा करू तर काही ठिकाणी स्वतंत्र दौरा करू अशी माहिती त्यांनी दिली. मंत्रिमंडळ विस्तार प्रसार माध्यमांकडे जेव्हा बातम्या नसतात तेव्हा मंत्रिमंडळ विस्तार हीच बातमी असते असं ते म्हणाले.