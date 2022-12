महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा - मोदी

नागपूर : सर्वांगीण दृष्टी, ठेवून पायाभूत सुविधांचा विकास ( Infrastructure development ) करणे हे सरकारचे लक्ष आहे असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) यांनी केले आहे. ते आज नागपूरात विविध विकास कामांच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. आज उद्घाटन झालेल्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा ( new direction for development of Maharashtra ) मिळेल.

बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग

शॉर्टकटचा अवलंब करणारे राजकीय नेते देशाचे शत्रू - प्रकल्प राज्यातील पायाभूत सुविधांचे समग्र दर्शन देतात. राज्यातील तसेच केंद्रातील सरकार वेगाने काम करीत असल्याचा हा पुरावा आहे, असे ते म्हणाले. शॉर्टकटचा अवलंब करणारे राजकीय नेते देशाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. खोटी आश्वासने देऊन सत्ता मिळवण्याचे ध्येय ठेवणारे सरकार बनवू शकत नाहीत. मी त्यांना विकासाचे महत्त्व समजून घेण्याचे आवाहन करतो असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

समृद्धी महामार्गाचे विहंगम दृश

महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना : समृद्धी महामार्ग, ( Balasaheb Thackeray Samriddhi Highway) दिल्ली मुंबई द्रुतगती मार्ग, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आदी पायभूत सुविधाच्या विकासामुळे राज्यातील विकासाला चालना मिळणार आहे. पंतप्रधान गती शक्ती अंतर्गत पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांच्या एकात्मिक नियोजन समन्वित अंमलबजावणीच्या दृष्टीला समर्थन देत अजिंठा, एलोरा लेणी, शिर्डी, वेरूळ, लोणार इत्यादी पर्यटन स्थळांना समृद्ध करण्यास मदत मिळणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देण्यासाठी गेम चेंजर ठरणार असेही पंतप्रधान म्हणाले.

एम्स नागपूर

समृद्धी महामार्ग जर्मनीच्या ऑटोबहन्सपेक्षा सरस - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूरात रविवारी 1 हजार 500 कोटींहून अधिक किमतीच्या राष्ट्रीय रेल्वे प्रकल्पांचे उद्घाटन पार ( Inauguration of Samriddhi Highway in Nagpur ) पडले. तसेच नागपूर ते शिर्डीला जोडणाऱ्या 520 किलोमीटर अंतराच्या समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. हा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग जर्मनीच्या ऑटोबहन्सपेक्षा सरस ( CM Ekanth Shinde on Samriddhi Highway in Nagpur) ठरेल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

हा महामार्ग राज्यातील अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या 10 जिल्ह्यांमधून जातो, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आम्ही महाराष्ट्रात जी-20 बैठकीची तयारी करत आहोत. भारताच्या G20 अध्यक्षपदाचे महत्त्व आम्हाला माहीत आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde ) म्हणाले.

सीएनजी गॅस पाईपलाईनचा महाराष्ट्रातल्या 20 जिल्ह्यांना फायदा - फडणवीस

नागपूरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध विकासकामांचे लोकार्पण करण्यासाठी आले ( Prime Minister Modi Inauguration Development Work ) आहेत. नागपूरमध्ये मोठ्या सभेच आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये होत असलेल्या सर्व विकास कामांचा आढावा सरर्वांसमोर मांडला. उद्योग, वाहनांसाठी सीएनजी गॅस पाईपलाईनचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले आहे.

महाराष्ट्रातल्या 20 जिल्ह्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आगामी काळात डेटा सेंटर तयार करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे कनेक्टीव्हीटी वाढेल. ज्यामुळे गतीशक्तीचे उत्तम उदाहरण नागपूरमध्ये उभे राहत आहे. त्याचबरोबर उत्तम सोयी सुविधांचे, स्वच्छ, सुंदर रेल्वे स्टेशन्स नागपूरमध्ये तयार करण्यात येत ( Railway roadway connectivity in Nagpur ) आहेत.

नागपूरमध्ये रेल्वे रोडवे कनेक्टीव्हीटी वाढली ( CNG Gas Pipeline In Nagpur ) आहे. त्याशिवाय नागूपर विमानतळाच्या भूमीपूरजन एका महिन्यात होईल असे ते भाषणा दरम्यान ( Devendra Fadnavis Speech ) म्हणाले.