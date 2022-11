मुंबई : साडी नेसून (Attempted murder of woman wearing saree) महिलेच्या हत्येचा प्रयत्न (victim fatally stabbed woman in Mumbai ) करणाऱ्या कमलेश हातीम (३४) नावाच्या व्यक्तीला मुंबई बोरिवली पोलिसांनी अटक (arrested for attempted murder of woman) केली आहे. कमलेशने महिलेला चाकूने injured woman with knife जखमी केले (stabbed woman for demanding loan amount back) आणि बाहेरून कडी मारून पळ काढला, मात्र महिलेने जोरजोरात आरडाओरडा सुरू केल्याने आरोपी कमलेश स्वत: महिलेच्या मदतीसाठी पोहोचला; परंतु बोरिवली पोलिसांच्या तपासात पीडितेने आरोपी कमलेशला ओळखले. कमलेशने तिला मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे पीडितेने सांगितले. बोरिवली पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. पोलिसांनी साडी आणि चाकूही जप्त केला आहे. Latest news from Mumbai, Mumbai Crime

साडी नेसून महिलेची हत्या करायला निघाला होता, पोलिसांनी केली अटक

साडी नेसून महिलेला मारण्याचा प्लॅन- तपासात समोर आले आहे की, पीडित महिलेने डायग्नोस्टिक लॅब उघडण्यासाठी आरोपी कमलेश हातीमला ५ लाखांची मदत केली होती. तिने त्याच्याकडे पैसे मागायला सुरुवात केल्यावर आरोपी कमलेश भडकला आणि त्याने महिलेला संपवण्याचा प्लॅन तयार केला. पोलीस त्याला पकडू शकले नाहीत, म्हणून कमलेश साडी नेसलेल्या महिलेला मारायला गेला. वास्तविक महिलेचा मुलगा पुण्यात इंजिनिअर आहे. तो घरात एकटाच राहतो आणि आरोपी कमलेश हा त्याच सोसायटीत खाली लॅब टेक्निशियन आहे.





कर्जाच्या वादातून हत्येचा बेत - बोरिवली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पीआय निनाद सावंत यांच्या पथकातील क्राईम पीआय विजय माडये आणि एपीआय गायत्री बेडसे यांच्या तपासात आरोपी कमलेश हा पीडितेच्या दुकानात डायग्नोस्टिक सेंटर चालवतो, असे उघड झाले. पीडित महिलेचा मुलगा पुण्यात काम करतो. कमलेश अनेकदा महिलेला मदत करायचा. त्यामुळे महिलेने कमलेशला पालघरमध्ये नवीन डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करण्यासाठी पाच लाखांचे कर्ज दिले होते. मात्र महिलेला पैशांची गरज असताना तिने कमलेशकडे पैसे मागायला सुरुवात केली. कारण पीडितेच्या मुलाचा विवाह 22 नोव्हेंबरला ठेवण्यात आला आहे. कमलेशला वाटले की जर आपण महिलेला रस्त्यावरून हटवले तर कदाचित 5 लाख रुपये आपल्याला परत करावे लागणार नाहीत.

आरोपीचा चाकूहल्ला - बोरिवली येथील कमलेश गोराई सेक्टर क्रमांक १ राज सागर सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या घराच्या पहिल्या मजल्यावरील साडी नेसलेल्या महिलेच्या घरात १ नोव्हेंबर रोजी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास आरोपींनी घुसून तिच्यावर चाकूने हल्ला केला. तिच्या पोटात आणि छातीत मारल्यानंतर त्याने बाहेरून दरवाजा लावून पळ काढला. तिने आरडाओरडा करून हातीमला मदतीसाठी बोलावले आणि काही वेळाने हातीम पीडितेच्या घरी पोहोचला आणि पीडितेला तातडीने मंगलमूर्ती रुग्णालयात दाखल केले. त्याला दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी पोलिसांना सांगितले.





पीडितेने आरोपीला ओळखले- पीडितेचे म्हणणे आहे की हातीमने तिच्यावर साडी नेसून हल्ला केला तेव्हा तिने त्याला ओळखले; पण ती त्याला घाबरत होती. तिच्या मुलाने पुण्याहून येऊन पोलिसांना हकीकत सांगितल्यावर तिने हिंमत वाढवली. वरिष्ठ निरीक्षक निनंद सावंत म्हणाले, "आम्ही आयपीसीच्या कलम ३०७अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.