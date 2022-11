नवी मुंबई - नवी मुंबई परिसरातील मानसरोवर स्थानकाजवळील ( Mansarovar railway station ) पार्किंग यार्डमध्ये लागलेल्या ( Fire at the parking lot near Mansarovar station) आगीत तब्बल 42 दुचाकी जळून खाक झाल्या ( More than 42 cars caught fire on Monday ) आहेत. या दुचाकी कोणीतरी जाळल्या असाव्यात, असा संशय व्यक्त केला जात असून, पोलीस याप्रकरणी तपास करत आहेत.

मानसरोवर स्थानक परिसरात ४२ हून अधिक दुचाकींना आग;

42 पेक्षा अधिक जाळल्या दुचाकी - नवी मुंबई परिसरातील मानसरोवर रेल्वे स्थानकाच्या शेजारी पार्कींग करण्यात आलेल्या 42 हुन अधिक गाड्याना आग लागल्याची घटना सोमवारी घडल्याचे उघड झाले आहे. हीच आग एवढी भयानक होती की ? पार्कींग मधील 42 गाड्या एकाच वेळी जळून खाक झाल्या आहे. तर 3 ते 4 गाड्या या अर्धवट अवस्थे मध्ये जळल्या आहे. या आगेची माहिती मिळाल्यानंतर सिडको च्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी पोचून आग विजवण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा हा आकडा 50 शी पार गेला असता.





याप्रकरणी पोलीस अधिक तपास करीत आहेत - मानसरोवर स्टेशनच्या पार्किंग यार्डमध्ये नवी मुंबई ठाणे मुंबईकडे कामासाठी जाणारे कित्येक सर्वसामान्य नागरिक आपल्या गाड्या पार्किंग यार्डमध्ये पार्क करत असतात. मात्र सोमवारी कोणत्यातरी समाजकंटकाने या गाड्या जाळण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.