राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या मुंबई शाखेला एक ई-मेल आला आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी दहशतवाद्यांचे २० गट सक्रिय झाल्याचे तसेच आरडीएक्सच्या साहाय्याने स्फोट घडवून मोदींचा घातपात करण्यात येईल, असे या मेलमध्ये म्हटले आहे. हल्ल्याची योजना तयार आहे. तसेच दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे म्हणले आहे.