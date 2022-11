मुंबई - पंतप्रधान महाआवास योजनेत ( Pradhan Mantri Mahawas Yojana ) महाराष्ट्र सरकार पाचव्या क्रमांकावर फेकला गेला ( Maharashtra ranks fifth in the Pradhan Mantri Mahawas Yojana ) आहे. येथील घरे बांधण्याची प्रक्रिया वेळ काढू आहे. मध्यप्रदेशात ११० दिवसांत घरे बांधून पूर्ण होतात. हा रेकॉर्ड ब्रेक करुन पंतप्रधान योजनेत ( Mahavas Yojana ) उच्चांक गाठण्यासाठी राज्य सरकारने धडपड सुरु केली आहे. तीन महिन्यांत दर्जेदार, गुणवत्ता आणि सुरक्षित घरांचे नियोजन सरकारने आखले आहे. येत्या नव्या वर्षांपासून या कामाला सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती ग्रामविकास विभागाने दिली.







घरबांधणीला येणार वेग - ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना हक्काचे व पक्के घर मिळावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान आवास योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. येत्या २०२३ पर्यंत देशात टॉपवर राहण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. नव्या वर्षात सुमारे ८ लाख ८२ हजार १३५ घरे तयार केली जाणार आहेत. मध्य प्रदेशात एका घराच्या बांधकामासाठी सुमारे ११० दिवस लागतात. महाराष्ट्रात चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. घरांसाठी तीन टप्प्यात हप्ते दिले जातात. अनेकदा हप्ता उशिरा मिळाल्यास घर बांधणीचा कालावधी वाढतो. आता राज्य सरकारने हा कालावधी कमी करुन कमी कालावधीत घर उभारणीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेघर आणि गरजू लोकांच्या व्यतिरिक्त जे नागरिक महा आवास योजनेच्या निकषात बसत नाही, अशा नागरिकांना निकषात बसण्यासाठी नवीन योजना तयार केली जाईल. महाराष्ट्र ‘बेघरमुक्त' करण्यासाठी सरकार पाऊल टाकल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.







मध्य प्रदेशचा रेकॉर्ड मोडू - देशात कमी कालावधीत मध्य प्रदेशमध्ये घरे बांधली जातात, असा शासनाचे म्हणणे आहे. तर सर्वाधिक घरे बांधण्यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील मतभेदांचा शासकीय योजनांवर विपरीत परिणाम झाला होता. आता सत्तांतर झाल्यानंतर सुमारे पाच लाख घरे शंभर दिवसांत बांधण्याचे नियोजन सरकारने आखले आहे. सध्या कमी दिवसांत मध्य प्रदेश राज्यात ११० दिवसात घरे बांधली जातात. महाराष्ट्र सरकार हा विक्रम लवकरच मोडेल, असा विश्वास राज्य व्यवस्थापन कक्ष - ग्रामिण गृहनिर्माण विभागाचे संचालक राजाराम दिघे यांनी व्यक्त केला. तसेच घरे बांधताना केवळ छप्पर, भिंती, दरवाजांसह सुरक्षित बांधकाम केले जाईल, असेही दिघे म्हणाले.







घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया - शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था या बरोबरच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे, घरांची गुणवत्ता वाढविणे, लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृती संगम घडवून आणणे, जनजागृतीद्वारे लोकचळवळ उभी करणे ही या महा आवास अभियानाची उद्दिष्टे आहेत. या अभियानाच्या कालावधीत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे तसेच बहुमजली इमारती व गृहसंकुले उभारण्यावर भर दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजुरी देणे, घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून मंजुरी देऊन घरकुल मंजुरीचे पत्र त्वरीत वितरित करण्यात येणार आहे.







कुशल गंवडी तयार करणार - घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवून कुशल गवंडी तयार करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी याची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करून त्याचे पॅनेल बनवून या पॅनेलमधील गवंड्याचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील बांधकामात सहभाग घेण्यात येणार आहे. प्रदर्शिक केंद्र ही वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.





डेमो हाऊस उभारणार - घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस निर्मिती करणार आहोत. त्याचबरोबर सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड त्यांचे आधार सिडींग केले जाईल. राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्याचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्राम विकास विभागाने दिली.





सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची आकडेवारी

मंजूर घरे - 122.69 लाख

बांधकामासाठी जमिनीवर बांधलेली घरे - 103.6 लाख

पूर्ण झालेली घरे - ६२.७९ लाख

नवीन तंत्रज्ञान असलेली घरे - 16 लाख

केंद्रीय सहाय्य वचनबद्ध - 2.03 लाख कोटी

केंद्रीय सहाय्य जारी - १२ लाख ३ हजार ३५१ कोटी

एकूण गुंतवणूक : 8.31 लाख कोटी