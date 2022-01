मुंबई - राम मंदिराचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे ( PM Narendra Modi ) मार्गी लागला असा, दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis on Ram Mandir ) यांनी केला. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी फडणवीसांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ( Sanjay Raut Replied to Devendra Fadnavis on Ram Mandir ) राम मंदिर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे नव्हे तर न्यायलयाच्या निर्णयामुळे मार्गी लागले, असा टोला त्यांनी फडणवीसांना लगावला. तसेच तुम्ही मुख्यमंत्री असताना, औरंगाबादचे नाव का बदलली नाहीत, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी फडणवीसांना केला.

एखादे अभ्यास शिबिर रामभाऊ म्हाळगीत ठेवू -

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या स्थापनेआधीच नगरसेवक आणि आमदार निवडून आला होता, अशा शब्दात शिवसेनेवर टीका केली होती. खासदारकीची निवडणूक शिवसेनेने भाजपच्या चिन्हावर लढवली होती, असेही फडणवीस म्हणाले. शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस यांना उत्तर दिले. शिवसेनेच्या जन्मापासून ते पहिल्या महापौरापासून ते आमदार निवडून आल्याचा इतिहास आहे. भाजपचा जन्म हा १९८० च्या दशकात झाला, जेव्हा जनता पक्षाचे पतन झाले. शिवसेनेचा जन्म हा १९६९ सालचा आहे. शिवसेनेचा पहिला महापौर या शहरामध्ये हेमचंद्र गुप्ते. ते कधी झाले, किती नगरसेवक निवडून आले, याबाबतचे एखादे अभ्यास शिबिर रामभाऊ म्हाळगीत ठेवू, असा चिमटा राऊत यांनी काढला.

शिवसेनेचे पहिले आमदार वामनराव महाडिकही त्याच काळात म्हणजे शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर निवडून आले. गिरगावात प्रमोद नवलकर हे निवडून आले होते. माझगावातून छगन भुजबळ आले होते. आमचे वाघ हे अनेकदा मुंबईतून निवडून आले. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईशी आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी त्यावेळी संबंध नसेल. कारण या सगळ्या गोष्टी देवेंद्र फडणवीस यांच्या जन्माच्या आधीच्या आहेत, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला.

केंद्राने परवानगी का दिली नाही?

औरगांबादच्या नामकरण मुद्द्यांवरुनही राऊत यांनी फडणवीस यांना कानपिचक्या दिल्या. पाच वर्षे फडणवीस मुख्यमंत्री होते. तेव्हा औरंगाजेबाला कवटाळून बसला होता का ? असाही सवाल त्यांनी केला. आपण हिंदुत्ववादी होता ना आमच्यासोबत. एखाद्या शहराचे नाव बदलण्यासाठी केंद्राची परवानगी लागते. केंद्राने परवानगी का दिली नाही ? हे विचारावे लागेल. आपण मुख्यमंत्री असताना विचारावे का वाटले नाही ? योगींनी प्रयागराज करून घेतले, तर फडणवीसांनी का करून घेतले नाही. आम्ही बाळासाहेबांना संभाजीनगर झाल्याचे सांगितले होते, आमच्या हिशोबाने ते झाल्याचे राऊत म्हणाले.

जेव्हा रामजन्मभूमीचा लढा थंड पडला -

राम मंदिराच्या आंदोलनासाठी शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली. तसा इतिहास आहे, दस्तावेज आहे, सीबीआय कोर्टासमोर साक्षीपुरावे आहेत. बाळासाहेबांची साक्ष आहे. बाळासाहेब आणि लालकृष्ण अडवाणी हे त्यावेळी आरोपी होते. ते कोर्ट मुर्ख होत का ? असाही सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. शेकडो कारसेवक त्या काळात मुंबईतून गेले. त्यांना कोणताही राजकीय पक्ष नव्हता. सेना भवनात आम्ही वॉर रूम तयार केली होती. अयोध्येच्या राम जन्मभूमी च्या लढ्याचे योगदान हे एतिहासिक योगदान आहे. जेव्हा रामजन्मभूमीचा लढा थंड पडला होता, तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात आम्ही अयोध्येत गेलो आणि कामाला गती मिळाल्याचा दावा राऊत यांनी करत, फडणवीस यांच्या आरोपांंचे खंडन केले.

गोव्यात अतिशय बेशिस्त आणि भ्रष्ट सरकार आहे. सध्या फडणवीस हे गोव्यात आहेत. त्यामुळे गोव्याबद्दल ते बोलत असावेत. गोव्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक होते त्यांनीही गोव्याबद्दल भ्रष्ट आणि बेशिस्त असा उल्लेख केला आहे. भाजपने ही गोवा विधानसभेत माफिया, भूमाफिया, दलाल, भ्रष्ट उमेदवार दिले आहेत. मनोहर पर्रीकर यांच्या कुटुंबातूनच बंड झालेले आहे. त्यांच्या डोक्यात कदाचित गोव्याचे सरकार फिरते असल्याचे राऊत म्हणाले. तसेच बाळासाहेबांचे व्यक्तीमत्व हे खूप महान आहे. कोणी ट्विट करून श्रद्धांजली किंवा आदरांजली एवढ्यापुरते ते मर्यादित नसल्याचा दावाही राऊत यांनी केला.