मुंबई Sanjay Raut On Deepak Kesarkar : दरवर्षीप्रमाणे शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर ठाकरे गट घेणार की, शिंदेंची शिवसेना यावर राजकारण तापलं आहे. शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रवक्ता दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar On Dasara Melava) यांनी दसरा मेळावा ओव्हल मैदानावर (Oval Ground) होणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. मात्र दसरा मेळाव्याच्या मुद्द्यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी दीपक केसरकर यांच्या विरोधात खळबळजनक दावा करत केसरकर यांना डोमकावळ्याची उपमा (Sanjay Raut Criticized On Deepak Kesarkar) दिली आहे.