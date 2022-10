मुंबई : टाटा एअर बस प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेल्यानंतर पुन्हा एकदा एक प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेला ( Tata Air Bus project in Gujarat )आहे. नागपूर मध्ये होणारा सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्प आता महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य हैदराबादमध्ये होणार असल्याने विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले ( Saffron Group project moved to Hyderabad ) आहेत. टाटा एअर बस सारखा प्रकल्प राज्याच्या हातून गुजरातला गेल्यानंतर विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा राजीनाम्यासह आदित्य ठाकरे यांच्या राजीनाम्यांची विरोधकांनी मागणी केली ( Demand for Uday Samant Aditya Thackeray resignation) आहे.

महेश तपासे

सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्प हैदराबादेत : मात्र आता पुन्हा एकदा सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्प हैदराबाद राज्यात गेल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली असून, राज्यामध्ये येणाऱ्या उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना राज्यात असलेल्या सरकारवर विश्वास राहिला नसल्याने उद्योजक महाराष्ट्राच्या बाहेर चालले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुरज चव्हाण यांनी केला आहे. तर राज्यातील प्रकल्प बाहेर जाण्यास कारण तात्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वेळ काढून पणामुळे राज्यातले प्रकल्प बाहेर चालण्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे. यावरूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी राज्य सरकारला टोला लगावला आहे. आता राज्यात झालेली अतिवृष्टी आणि कोरोना देखील महाविकास आघाडी सरकारमुळेच झाला असे राज्य सरकारने म्हणू नये असा मिश्किल टोला महेश तपासे यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लगावला ( Mahesh Tapase criticize state government ) आहे.

सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्प

पाचवा प्रकल्प राज्याबाहेर : सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्प नागपूरच्या मिहान येथे होणार असून या प्रकल्पाची किंमत ११८५ कोटी रुपये एवढी होती. हा राज्यातील पाचवा प्रकल्प बाहेर गेला आहे. याआधी वेदांत समूहाचा प्रकल्प, बल्क ट्रक पार्क प्रकल्प, मेडिकल डिवाईस पार्क आणि आता टाटा एअरबसचा प्रकल्प गुजरात आणि कर्नाटक राज्यात गेले आहेत. या वरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलाच तापलं असताना सॅफ्रन ग्रुपचा प्रकल्पचा पाचवा प्रकल्प बाहेर गेल्याने विरोधक पुन्हा आक्रमक झाले ( Tata Air Bus projects out of maharashtra ) आहेत.