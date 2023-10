मुंबई : Sachin Tendulkar on on Straight Drive : मुंबईत डीपी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स कंपनीच्या वतीनं युवा खेळाडूंना क्रिकेटचं किट (Cricket Kits) उपलब्ध करून देण्यात आलंय. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना सचिन तेंडुलकर यानं आपल्या लहानपणीच्या आठवणींना उजाळा दिलाय. यावेळी बोलताना सचिन तेंडुलकरने आपल्या स्ट्रेट ड्राईव्हचं (on Straight Drive) गुपित सांगितलंय.