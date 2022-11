मुंबई : मुंबईच्या MHB पोलिसांनी अशाच एका भोंदू रिक्षा चोराला अटक (Rickshaw thief arrested in Mumbai) केली आहे. फुलांच्या व्यवसायात त्याचा वापर व्हावा म्हणून तो रिक्षा चोरायचा. रिक्षा चोर हा फुलांचा व्यापारी (Rickshaw thief is a flower dealer) असून तो नायगाव पालघर येथील रहिवासी आहे. आरोपी जेव्हा घरातून बाहेर पडत असे तेव्हा तो फुले गोळा करण्यासाठी रस्त्यावर उभी केलेली रिक्षा चोरायचा आणि पेट्रोल सीएनजी संपल्यानंतर तो रिक्षा तिथेच सोडून मास्टर चावीच्या मदतीने दुसरी रिक्षा (Rickshaw thief with master key) चोरायचा.

रिक्षा चोराला रंगेहात अटक - पोलिसांनी सूत्रांच्या मदतीने आरोपीचा माग काढला आणि आरोपीला नवागाव पालघर येथून रिक्षासह रंगेहात अटक केली. आरोपी विनोद गुप्ता (३४) याच्या निशाण्यानुसार पोलिसांनी ३ रिक्षा जप्त केल्या आहेत. आरोपीवर आंबोली पोलीस ठाण्यात ३ तर एमएचबी पोलीस ठाण्यात ४ गुन्हे दाखल आहेत. सध्या पोलिसांनी जप्त केलेल्या रिक्षा रिक्षा मालकांच्या ताब्यात दिल्या आहेत.