मुंबई : वास्तविक आयआरसीटीसी पर्यटकांना भारतात आणि परदेशात फिरण्यासाठी उत्तम टूर पॅकेज आणते. स्वस्त असण्यासोबतच, हे टूर पॅकेज सर्व सुविधांनी आणि सुरक्षिततेने सुसज्ज ( Rajasthan Tour Package ) आहे. आयआरसीटीसी सुद्धा भारत दर्शन देते. जर तुम्हाला प्रवासाची आवड असेल आणि तुम्हाला नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये प्रवास करायचा असेल तर तुम्ही राजस्थानला भेट देऊ शकता. तुम्हाला राजस्थानची शहरे, तेथील संस्कृती, आदरातिथ्य, स्थानिक बाजारपेठा, राजेशाही शैली पाहण्याची संधी मिळेल.

किती दिवसांचे टूर पॅकेज? : राजस्थानचे हे टूर पॅकेज 6 रात्री आणि 7 दिवसांचे आहे. सात दिवसांचा राजस्थान दौरा रेल्वेने आयोजित केला आहे. या टूर पॅकेजमध्ये तुम्हाला जयपूर, अजमेर, पुष्कर, जोधपूर, जैसलमेर, बिकानेर आणि जयपूर शहरांना भेट देण्याची संधी (Right time to go Rajasthan ) मिळेल.

राजस्थानला जाण्याची योग्य वेळ : जयपूर येथून प्रवास सुरू ( When to go Rajasthan ) होईल. तुम्हाला जयपूर रेल्वे स्टेशनवरून पिक केले जाईल. येथे अनेक शहरांना भेट देण्यासाठी खासगी टॅक्सी किंवा बसची व्यवस्था केली जाईल. हे टूर पॅकेज 20 लोकांसाठी आहे. आयआरसीटीसी चे हे टूर पॅकेज २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. टूर पॅकेज अंतर्गत दररोज आयआरसीटीसी तुम्हाला ही ऑफर घेऊन आले आहे.

राजस्थानची पर्यटन स्थळे : पहिल्या दिवशी जयपूरमध्ये हवा महल, सिटी पॅलेस आणि जंतर मंतरचा फेरफटका ठेवण्यात आला ( Rajasthan Tourist places ) आहे. संध्याकाळी इथल्या स्थानिक बाजारात खरेदीला जाता येते. दुसऱ्या दिवशी जलमहाल, नाहरगड किल्ला आणि आमेरला भेट देता येईल. तिसऱ्या दिवशी अजमेरचा दर्गा, पुष्कर आणि चौथ्या दिवशी जोधपूरचा किल्ला आणि संग्रहालयाला भेट दिली जाईल. पाचव्या दिवशी तुम्ही जोधपूर आणि जैसलमेरला भेट द्याल. सहाव्या दिवशी तुम्ही जैसलमेर किल्ला, पटवों की हवेली, वॉर म्युझियमला ​​भेट देऊ शकता. शेवटच्या दिवशी बिकानेर, जुनागड किल्ल्याला भेट दिल्यानंतर, तुम्हाला संध्याकाळी जयपूर येथे सोडले जाईल.

राजस्थान टूर पॅकेजची किंमत : आयआरसीटीसीच्या या पॅकेजमध्ये, राजस्थानच्या शहरांमध्ये प्रवासाचा खर्च बदलतो. ज्यामध्ये वाहनांनुसार ते ठरविण्यात आले आहे. हे भाडे एका प्रवाशासाठी 52,710 रुपये आहे, तर दोन प्रवाशांसाठी 27,355 रुपये आणि तीन लोकांसाठी 21,035 रुपये आहे. त्याच वेळी, मुलासाठी अतिरिक्त बेडसाठी 7,175 रुपये वेगळे द्यावे लागतील. या पॅकेजमधील खर्चाचा संपूर्ण तपशील पाहण्यासाठी तुम्ही आयआरसीटीसी च्या वेबसाइटवर जा. जेथे तपशीलवार माहिती उपलब्ध आहे.