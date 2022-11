नवी मुंबई - वाशी मधील टेस्ट ऑफ पंजाब हॉटेलमध्ये ( Taste of Punjab Hotel ) IT कंपनीतील टीमने पार्टीचे आयोजन केले होते. या पार्टी दरम्यान इतर भाषेतील गाण्यांवर नाचताना ग्राहकांनी मराठी गाणी वाजवण्याची विनंती ( Request to play Marathi song in Test Punjab Hotel ) केली. मात्र हॉटेल व्यवस्थापकाडून मराठी सोडून सर्व गाणी लावली जातील असे सांगून मराठी गाणी लावण्यास नकार देण्यात आला.

पंजाबी हॉटेलमध्ये मराठी गाणी लावण्यास नकार; मनसे कार्यकर्त्यांनी दिला चोप

हॉटेल व्यवस्थापकाच्या कानशिलात लगावली - पार्टीत सामील IT कंपनीतील आयोजकांनी ही बाब स्थानिक मनसे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिली. स्थानिक मनसे कार्यकर्त्यांनी हॉटेलमध्ये येऊन जाब विचारला असता हॉटेल व्यवस्थापकांनी मराठी गाणी लावण्यास नकार दिला. यावर संतापलेल्या संतापलेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी हॉटेल व्यवस्थापकाच्या कानशिलात ( Beating the hotel manager ) लगावली. या खळ्ळखट्याक नंतर हॉटेल प्रशासनाचे डोळे उघडले. टेस्ट ऑफ पंजाब या हॉटेलचे मालक प्रदीप अर्जुन शिंदे यांनी मनसे शहराध्यक्ष गजानन काळे ( MNS City President Gajanan Kale ) यांना पत्र लिहून दिलगिरी व्यक्त केली. तसेच इथून पुढे मराठी गाणी जरूर लावू असे आश्वासनही दिले.